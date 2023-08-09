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大牙哭到發抖！遭許孟哲、馬力歐撲倒　勾起性騷擾創傷：聽人擺布

▲大牙周宜霈（右一）在節目《姊姊妹妹牙起來》憶及遭許孟哲、馬力歐撲倒，勾起性騷擾創傷而痛哭。（圖／小蔡電器提供）
▲大牙周宜霈（右一）在節目《姊姊妹妹牙起來》憶及遭許孟哲、馬力歐撲倒，勾起性騷擾創傷而痛哭。（圖／小蔡電器提供）

記者羅凌筠/綜合報導

大牙（周宜霈）因控陳建州（黑人）11年前對她性騷擾，遭陳建州提告刑事加重誹謗，今（9）日她與女演員黃云歆在自己的Podcast節目《姊姊妹妹牙起來》分享Me too受害者的心路歷程，大牙提到6年前錄《飢餓遊戲》，被馬力歐、許孟哲聯手撲倒在地板，下意識崩潰痛哭，「我的軀殼沒有被怎麼樣，原來內心有一塊傷痕，其實這是我的創傷症候群。」

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▲許孟哲（中）、馬力歐（右一）錄《飢餓遊戲》曾弄哭大牙。（圖／中視提供）
▲許孟哲（中）、馬力歐（右一）錄《飢餓遊戲》曾弄哭大牙。（圖／中視提供）
大牙6年前錄《飢餓遊戲》，有一關是手腳、背部被綁滿汽球，誰的汽球比較多誰就是贏家，大牙描述：「許孟哲抓著我，我沒辦法跑，馬力歐從我面前衝來，我被壓倒在地上，我哭到我在抖。」大牙記得那一刻她嚇到魂都飛了，只能不停哭泣。

▲大牙（後）更換與黃云歆的合照作為臉書封面。（圖／翻攝自宜霈vs大牙臉書）
▲大牙（後）與黃云歆暢談遭遇性騷擾的心路歷程。（圖／翻攝自宜霈vs大牙臉書）
大牙也補充道，「我跟馬力歐很好，他很有趣、很有才華，可是他撲向我那一瞬間，我想到很糟糕的事情，完蛋，我要被怎麼樣了，我手無縛雞之力，我只能聽他擺布，我就爆哭了。」馬力歐當下一直跟大牙道歉，大牙無法說出自己為何而哭，只能說：「馬哥，跟你沒關係。」

大牙也剖析自己11年來的痛楚，「這麼多年，我帶著黑澀會美眉的標籤，被問到跟節目裡的人還有沒有聯絡，那個瞬間讓我非常厭惡，我非常不喜歡別人在我面前提到他，我沒有辦法接受，為了避免跟我提他，我直接告訴你們，我為什麼這麼厭惡他，因為他對我做過這件事情。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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