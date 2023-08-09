大牙哭到發抖！遭許孟哲、馬力歐撲倒 勾起性騷擾創傷：聽人擺布
大牙（周宜霈）因控陳建州（黑人）11年前對她性騷擾，遭陳建州提告刑事加重誹謗，今（9）日她與女演員黃云歆在自己的Podcast節目《姊姊妹妹牙起來》分享Me too受害者的心路歷程，大牙提到6年前錄《飢餓遊戲》，被馬力歐、許孟哲聯手撲倒在地板，下意識崩潰痛哭，「我的軀殼沒有被怎麼樣，原來內心有一塊傷痕，其實這是我的創傷症候群。」
記者羅凌筠/綜合報導
大牙6年前錄《飢餓遊戲》，有一關是手腳、背部被綁滿汽球，誰的汽球比較多誰就是贏家，大牙描述：「許孟哲抓著我，我沒辦法跑，馬力歐從我面前衝來，我被壓倒在地上，我哭到我在抖。」大牙記得那一刻她嚇到魂都飛了，只能不停哭泣。
大牙也補充道，「我跟馬力歐很好，他很有趣、很有才華，可是他撲向我那一瞬間，我想到很糟糕的事情，完蛋，我要被怎麼樣了，我手無縛雞之力，我只能聽他擺布，我就爆哭了。」馬力歐當下一直跟大牙道歉，大牙無法說出自己為何而哭，只能說：「馬哥，跟你沒關係。」
大牙也剖析自己11年來的痛楚，「這麼多年，我帶著黑澀會美眉的標籤，被問到跟節目裡的人還有沒有聯絡，那個瞬間讓我非常厭惡，我非常不喜歡別人在我面前提到他，我沒有辦法接受，為了避免跟我提他，我直接告訴你們，我為什麼這麼厭惡他，因為他對我做過這件事情。」
※【NOWnews 今日新聞
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