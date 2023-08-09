美將公布通膨數據！專家學者憂慮看待　恐再次衝擊台灣經濟

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台灣CPI年增率雖已連續2個月低於通膨警戒，但基期及物價累積因素，使得民眾在感受上，不如數字看起來的樂觀，加上較能反應一地長期物價變化情形的核心CPI還維持在2.5％以上，故有學者表示「台灣通膨憂慮仍存」。
在國內通膨數據出爐後，接下來美國CPI也將於當地時間8月10日公布，市場屏息以待，此次通膨數字大大攸關美國升息是否接近尾聲，同時也與台灣總體經濟脫離不了關係。
美國物價與經濟情況，都會影響到聯準會升息態度，聯邦準備理事會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）日前表示，鑑於「強勁的經濟數據和仍在高位的通膨」，她支持聯邦公開市場委員會（FOMC）於7月份升息，才能使通膨率降至FOMC設定的2%目標，顯見美國持續升息機會仍高。
中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若美國的CPI沒能有很大幅度的好轉，聯準會在下半年繼續升息的可能性大幅提升，繼續升息的結果也會衝擊到國內消費。
對美國一般家庭來說，有許多消費性產品是直接或間接由台灣出口。當貸款的家庭利息支出不斷增加，許多消費如手機、筆電會因此受到排擠，間接影響台灣出口持續呈現衰退。
美國在去年3月開始升息，台灣去年9月出口開始衰退，「到目前為止，台灣出口都還沒辦法改善」，若美國持續升息，或維持高利率，台灣出口衰退時程又會再拉長，對台灣的經濟成長極為不利。