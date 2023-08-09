橘子7月營收11.7億、月增75%　未來少女接棒拚商機

橘子集團今（9）日公告7月份自結合併營收11.7億元，多款遊戲迎接暑期旺季改版，主力產品以新職業版本吸引玩家持續回流，挹注營收月增75%；手遊改版活動上線時間差異致基期不同，年減18%。累計1到7月自結合併營收達新台幣62.9億元，年減13%，主要是今年以來遊戲累積收入減少所致。 我是廣告 請繼續往下閱讀 回顧7月，《新楓之谷》暑期改版進入活動高峰、《天堂M》首次大幅優化「神聖劍士」職業，推升玩家參與度，帶動營收成長；受惠遊戲旺季，GASH樂點交易金額較上月成長55%。「橘子嘉年華」首度進駐2023漫畫博覽會，以beanfun!為核心，整合集團IP資源與服務打造五大特色展區與舞台活動，展現跨域內容發展與線下策展實力。展望未來，《新楓之谷》已展開為期6個月的任務獎勵，以迎接寒假的六轉轉職，接下來將啟動18週年線上線下系列慶祝活動，可望穩定挹注營收。繼成功承接《原子少年 ATOM BOYZ》粉絲社群，建立新數位娛樂模式後， beanfun! 再次與影視節目合作，將首創的社群互動機制、鐵粉身份憑證與數位週邊收藏等追星模組，應用於近期開播的熱門女團養成節目《未來少女 NEXT GIRLZ》中，期望為粉絲提供全新偶像應援體驗，並帶動beanfun! App 用戶流量與虛實週邊銷售。漫博最後1天擠滿人！「橘子嘉年華」還沒結束：抽金幣、百萬大獎《未來少女》現身「2023橘子嘉年華x漫畫博覽會」！粉絲擠爆現場漫博會直擊／橘子嘉年華免費抽盲盒 一番賞重磅禮「巨大哥吉拉」漫博會「橘子嘉年華」應援喜愛IP作品 抽獨家周邊還加碼東京機票