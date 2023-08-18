未來少女／MUGEN以賽代訓降低風險　打造日光之橙講求「本夢比」

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從1990年代後期開始，初代韓團H.O.T.、神話魅力席捲亞洲，至今已經20多年，偶像團體從培訓歌唱、舞技及舞台儀態、表演方式，嚴格的管理方式逐漸成為亞洲各國仿效，但韓國也在不斷進化中，K-POP 已經是一種音樂流派，製作門檻也在變高。克林認為，韓團難以複製的原因一個是成本問題，必須下重本投資，一個是他們很保護產業的「KNOW HOW」密碼，不太輕易讓別人知道製作音樂與培訓過程，不斷建立起高門檻。
克林形容SM、YG、JYP、HYPE這四大娛樂公司，就像四家台積電，一直在做很高階的音樂，讓其他家無法超越，低階入門很簡單，製作高階音樂的密碼台灣還沒辦法掌握跟追上，但自從《原子少年》開始，詹仁雄打開了一條路，「這個門沒打開，大家很難聚焦、把資源都投入裡面，一旦聚焦投入資源，這個產業的男團、女團就會活絡起來」。
「唱片與娛樂公司都要看損益表，這個投資數字太大了，特別是台灣市場較小，我們不能看本益比，要看本夢比。」
投資娛樂產業耗費鉅大，尤其是偶像團體前期培訓，付出很難快速回收，讓投資者容易怯步，克林說，多數唱片與娛樂公司以前都是要看損益表（P&L, Profit and loss statement），這個投資數字太大了，特別是台灣市場較小，因此他提出的主張是「不能看本益比，要看本夢比」，夢想是很虛幻的，所以投資者容易怯步。
若經營女團是一場長期投資，投資者就要拉長戰線，可能是3、5年，甚至7年之久，克林的想法是講求本夢比就要「降低風險、提高技術」，這樣成功機會就大，前期會有大量支出，無法計較回收利潤，直到付出到達臨界點，累積了一定的品牌形象、粉絲忠誠度，就會有倍增的經濟利益湧入，這就是娛樂產業的商業模式，一般投資者比較難以理解。
「從製作角度來看，這12集會產生10首歌，這次反應不好，就會知道下一次怎麼調整，A&R人設定位越來越清楚，知道面對真正的市場該做什麼調整。」
克林認為，參加《未來少女》節目不只提高知名度，增加經紀、代言活動，更可以直接面對觀眾，協助每家公司更準確打造團體的定位，「如果從製作角度來看，這12集可能會產生10首歌，這次反應不好，就會知道下一次怎麼調整，最後我們不只擁有10首歌，A&R（Artist & Repertoire）人設定位越來越清楚，知道面對真正的市場該做什麼調整，這就是降低風險」。
在國際串流平台打破限制後，增加的商機無限，女團面對的市場不只是台灣，而是全世界的市場，克林表示，《未來少女》只是起點，日光之橙參加完節目後有新計劃，宣傳路徑可能從東南亞，再到東亞、跨到海外，逐漸穩定成功後，才會水到渠成再進入中國市場。
「創作是從模仿開始，K POP是一種音樂類型，相似是一定會的，但隨著每一集的製作過程，每個成員都會成長，清楚展現自己的個性與態度，音樂慢慢有其獨特性。」
因為邀請韓籍老師參與協助製作音樂、編排舞蹈，歌迷也會質疑有韓團的影子，克林反倒不擔心，他認為很多創作是從模仿開始，K-POP是一種音樂類型，相似是一定會的，但隨著每一集的製作過程，每個成員都會成長，越來越清楚展現自己的個性與態度，音樂慢慢有其獨特性，這就是成功的表演。
6間經紀公司的比拚，其實都有不同目標、用意，《未來少女》在每一集設定不同創意主題，開放每家經紀公司各自準備，克林讚賞這樣開放式的操作模式讓每家卯足全勁做，會比一家製作公司擁有更多資源，呈現出不同類型成品，這個點很不一樣，就會非常精彩，觀眾就會主動去追，找到自己喜歡的團。
克林希望透過節目比賽讓日光之橙在市場上的定位越來越很明確，增加團員的舞台經驗，讓她們了解如何表現作品。他也誇獎華研的「薄荷水晶」音樂質感很不錯，HUR組成的「緋紅魅影」則是舞台表演成熟，製作風格開始求新求變，「幻藍小熊」定位明確，每次作品呈現都很到位，「黑曜精靈」、「紫月光」則慢慢找到自己的風格，當各家找到適合的特點發揮，觀眾的選擇增加了，節目結束後才是每個女團的起點。
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