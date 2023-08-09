林襄「靠山發浪音樂祭」獻出第一次！嬌喊：不要變玻璃娃娃
「靠山發浪音樂祭」將於8月19、20日登場，演出陣容超級強大，本土天團玖壹壹、啦啦隊女神林襄、草屯囝仔、陳芳語、Multiverse、謝和弦、王彩樺攜手女兒黃于庭、張雅涵、原子少年夯團Ozone、、FEniX以及知名DJ等卡司，超過50組偶像、獨立樂團將接力上陣飆唱。引人注意的是，啦啦隊女神林襄將在「靠山發浪音樂祭」獻出第一次個人舞台，讓她嬌喊：「希望不要變成玻璃娃娃焦慮含淚。」
記者吳雨婕/綜合報導
啦啦隊女神林襄、雅涵、芷霖將登台演出，三人異口同聲說雖然才剛在高雄大舞台表演完一場獲得些經驗值，但這次在嘉義靠山發浪有另外準備許多的不同的歌舞表演，因此還需要繼續努力練習，也因此仍會覺得很緊張；林襄表示：「希望這次上台前不要再變成玻璃娃娃焦慮含淚了。」
屆時會首發三人第一次合唱的全新單曲〈給你了〉，以及林襄第一首個人唱跳單曲〈卡哇依〉，林襄坦言：「這將是第一次上舞台唱歌～希望別讓大家太失望，但建議大家可以把焦點放在我的舞蹈上哈哈哈。」
王彩樺素有台灣濱崎步美譽，這次將與謝和弦同台飆唱〈愛不需要裝乖〉，她形容：「他是一位非常有才華的孩子，這首歌對我來講其實滿難的，但我不斷一直一直在練習，我相信現場一定嗨到爆！」更祭出驚喜彩蛋，與女兒一起表演合作，還會現場發送禮物、就是要大家玩得開心。
選秀《原子少年》出道的男團FEniX將在「靠山不倒舞台」演出，他們預告：「因為演出當天接近七夕情人節，所以我們準備了一個非常特別的舞台要送給大家。」陳芳語Kimberley表示很開心也很期待可以到嘉義見到大家，她強調：「每次有機會站在舞台上都想要讓大家看到不一樣的演出，這次也有準備平常沒表演過的歌曲！還有新歌的全新表演！」