天氣炎熱！蔣萬安宣布捷運調降到最低23度 兩天內完成全車設定
近來天氣炎熱，有媒體報導北捷溫熱、瀰漫汗臭味的原因是因為經濟部限溫令；而經濟部能源局則澄清，從來沒有限制車廂內部空調溫度。台北市長蔣萬安今（9）日宣布，經過北捷審慎評估，決定將夏季空調溫度從現行高運量攝氏25.5度及文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，預估兩周內完成全車設定。
記者邱新博／台北報導
對於捷運上乘客認為悶熱又充滿汗臭味，遭引伸為是因為經濟部限溫令。對此，經濟部能源局澄清，2013年時對20類場所的規範，並沒有包括捷運車廂內的溫度，經濟部從沒有限制車廂內部空調溫度。
蔣萬安今天表示，台北捷運一直是交通運具中的模範生，每日乘載200萬搭車人次，「基北北桃都會通」1200定期票問世帶來了更多乘車人潮，同時台北盆地正在面對百年升溫，捷運車廂內的體感溫度確實變熱了。
蔣萬安說，為了維持市民的乘車舒適度，他要求北捷在不浪費能源的前提下，用最快速度拿出解決方案。北捷在今天上午審慎評估，決定將夏季空調溫度從現行高運量攝氏25.5度及文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。
蔣萬安說明，新措施粗估會使每月電費增加200-250萬，但因運量上升，確實需要投入對應成本，才能維持優質服務，另預計48小時內就會完成全車隊設定。