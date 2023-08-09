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侯友宜宣布能源政策喊重啟核四　新北綠議員轟忘記對市民承諾嗎？

▲對於侯友宜公布的能源政策，民進黨新北市議員群起砲轟侯友宜忘記對市民的承諾。（圖／記者陳明中攝，2023.08.09）
▲對於侯友宜公布的能源政策，民進黨新北市議員群起砲轟侯友宜忘記對市民的承諾。（圖／記者陳明中攝，2023.08.09）

記者吳嘉億／新北報導

針對國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜召開記者會宣布能源政策，承諾當選總統後完成核一、核二、核三檢查檢修的重新運轉延役，也會在安全無虞下推動核四安全重啟的說法，今（9）日民進黨新北市議員群起發文砲轟，痛批侯友宜忘記當初說過的話跟對市民的承諾，痛批侯友宜宣布的能源政策完全打臉過去的自己，為了選總統什麼都可以。

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新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，1年多前核四公投案結果，新北市以高於全國平均的投票率，投出「不同意大於同意」的結果，其中包含核四所在的貢寮，和核一、核二有地緣關係的三芝、石門、金山、萬里等總共有21區都表達了不同意重啟核四，如今侯友宜卻要主張核一、核二、核三延役，甚至要重啟核四，是為選舉背棄新北市民，讓核廢重擔持續阻礙北海岸城鎮發展。

新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷則是批評，侯友宜居然為了救民調而全面擁抱核能，等於背棄過去對新北市民的承諾，不僅講不出核廢料如何處理，還裝傻假裝不知道新北市府卡住乾式貯存槽許可，已經導致延役政策原地跳票。

卓冠廷提到，侯友宜過去宣示「核廢料沒解決怎能用核電？」，但現今卻說不出如何處理核廢料，不僅如此，還故意裝傻，假裝不知道新北市政府至今一直把核一、核二廠乾式貯存槽許可卡住，未來燃料池滿了，一樣無法延役。

卓冠廷強調，核四廠是經過公投，台灣民意認可不重啟，侯友宜當時在國民黨發動公投時，選擇「歲月靜好」，不表態支持，如今為了總統大位，甘願被擁核派綁架，高喊重啟核四，就是背棄之前對新北市民的承諾，為了救民調就可以放棄400萬市民安危。

民進黨總統參選人賴清德競辦發言人、新北市議員戴瑋姍也在臉書發文痛批，點名總統參選人侯友宜的能源政策，就是打臉市長身分的侯友宜。戴瑋姍整理侯友宜過去對於核能議題的立場，指出2016年時任副市長的侯友宜要求核一核二廠準時除役；2019年侯友宜指重啟核四是「假議題」，沒有能力處理核廢料，就沒資格使用核電；2021年再重申核廢料沒有解決，怎麼能用核電？痛批侯友宜宣布的能源政策完全打臉過去的自己，為了選總統什麼都可以。

戴瑋姍指出，侯友宜口口聲聲說要持續使用核能，但對於核廢料要怎麼處理卻隻字未提，直言難道有哪個國民黨的執政縣市願意放核廢料嗎？國民黨籍的新北市立委及議員可以接受侯的主張嗎?強調侯友宜即使選情告急，也不該把新北市民當成犧牲品，怒批侯友宜對於新北市民未來的安全，有辦法負全責嗎？

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