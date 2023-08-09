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薛瑞元赴APEC雙邊會談：健保採平行審查加速新藥引進

薛瑞元赴APEC雙邊會談：健保採平行審查加速新藥引進
薛瑞元赴APEC雙邊會談：健保採平行審查加速新藥引進

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】亞太經濟合作（APEC）本年度衛生與經濟高階會議在2023年8月6日於美國西雅圖舉行，我國由衛生福利部部長薛瑞元率領相關單位首長出席。薛瑞元表示，未來我國新藥將改採「平行審查」，以加快新藥使用速度。

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本次會議聚焦討論亞太區域關鍵健康議題，尤其是後疫情時代如何持續強化健康體系韌性以因應各式挑戰。我國在會議期間與亞太健康聯盟針對「強化公私協力運作，提升健康照護韌性」進行雙邊對話。

亞太健康聯盟關切議題

  • 期待我國能增加對健康照護的投資，以利新藥、新科技引進及藥物適應症的擴增，讓國人儘早接受新興醫療科技帶來的效益。
  • 對於健保給付協議等作業，建議訂定公共指引，並落實保密協定，讓相關作業程序更透明、清楚，易於遵循。
  • 面對老化人口帶來的健康照護挑戰，該聯盟也期待未來能更深化在預防接種、健康老化及供應鏈韌性等議題的合作。

薛瑞元針對以上3項訴求提出回應

第1，快速引進新藥品、醫材、技術，並提升審查效率，是台灣最重視的努力方向，過去作法採2個階段，先由食藥署審核取得藥證後，再由健保署針對給付進行審查，為加速作業，將改採「平行審查」，食藥署及健保署同時啟動作業，讓民眾有機會越快使用。

第2，針對健康照護投資，現行健保預算已分配一定額度用於支付新藥品、醫材、技術，期待私部門夥伴提供協助，以利前一年度總額預算中編列相關預算，而針對癌症照護，我國正研議建立癌藥基金制度，希望提升我國癌症治療的資源及彈性。

第3，面對人口老化造成醫療需求改變，例如慢性病的預防及治療，台灣也正積極進行制度改革，朝向提供全人、全程的有效率照護，台灣同時面臨少子化問題，兒童醫療將投注更多資源，但由於兒童醫藥品的劑型或規格特殊且用量小，易出現供貨不穩定，期待私部門夥伴可協助建立機制，在需要時能協助生產或優先分配台灣，這方面如需進行價格協商，健保署將盡力協助。

衛福部表示，在本次APEC會議中，多個經濟體對我國在「健康一體」議題的投入表達支持，也高度肯定「數位健康」領域的先驅表現，以及對子宮頸癌防治的投入，台灣未來將持續運用APEC平台，強化與國際社會溝通，並透過公私協力有效運作，強化我國健康照護體系韌性，建構永續發展的健康生態系，提供國人全人全程的健康照護。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58826

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