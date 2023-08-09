保障犯罪被害人！補償金改為國家給付 配合物價滾動調高
《犯罪被害人權益保障法》7月施行後，「犯罪被害補償金」的性質，從舊法「民事代位求償」改為「國家責任的特殊社會福利補助」。法務部政務次長陳明堂表示，以前申請過程太繁雜，但國家對被害者家屬的身心靈應該是「救急」，不要斤斤計較，因此修法後以「申請從簡、審議從速、核發從優」為原則。
記者潘千詩／台北報導
法務部保護司科長張哲銘表示，核發方式改為「單筆定額給付制」，新制下的死亡補償金為180萬，重傷補償金依照醫院鑑定的重傷程度分別核發80萬至160萬共9等級的金額，性侵害補償金依照起訴法條，依序給付10萬至40萬元，境外補償金為20萬元。
法務部表示，因應物價的調整，新法明定，中央主計機關發布的消費者物價指數，累計成長率達5%時，就要滾動檢討補償金額是否足夠。
至於申請時效也從過去2年、5年的規定，延長為5年、10年。法務部表示，因應有些犯罪，案情錯綜複雜，等法院判決下來後，被害人再提出申請，往往已經超過時效，因此將時效大幅延長，同時也將申請簡化，與法院脫鉤，改為書面審查，只要起訴即可認定，撇除舊法一定要等至少一審判決後才敢核發。
也因此，去年11月14日清晨，酒駕肇事者李佳修在行政院旁的忠孝東路車行地下道，因煞車不及撞翻前車，導致前車駕駛王姓單親爸爸枉死。
王男遺留的1幼女頓失所依，犯保協會依據新制協助死者家屬向台北地檢署申請犯罪被害人補償，在一審宣判前，被害者家屬即獲得73萬多元。