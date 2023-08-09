本週最猛烈雨勢來了！全台天氣「極不穩定」 西半部豪雨連轟2天
西南風近期持續影響台灣天氣，中央氣象局提醒，有別於過去幾天中南部地區雨勢較明顯，明（10）日水氣增多，台灣整個西半部地區及外島都有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率，外出務必要攜帶雨具、留意天候變化，較多雨的情況會延續到週五（8月11日）。此外，西太平洋上的2個颱風對台皆無影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，明後兩天西南風及低壓帶環境的配合持續影響，且因為水氣增多，對流發展可能更活躍一些，包括迎風面南部地區容易有陣雨或雷雨，並且有較大雨勢發生機會，其它地方白天熱對流發展旺盛，有機會帶來局部大雷雨，天氣型態類似，不過出現局部大雨的可能性又更高，天氣不穩定，民眾要特別注意。
彭啟明提及，週末兩天（8月12日至8月13日）太平洋高壓較為增強，低壓帶有機會往大陸內部退縮，西南風水氣減少，雖然南部地區夜晚清晨仍有降雨，其它地方白天也還是會有熱對流發展降雨機會，不過整體雨勢減小，降雨的範圍也會縮減許多，天氣會相對穩定一些，但仍要提醒要安排假日活動的民眾，較危險的區域暫時避免前往，特別是山區，連續多天的降雨影響仍然很大，短時間內不要去會比較安全。
至於颱風部分，第7號颱風「蘭恩」父親節形成後，目前在日本東南方海面上，持續往日本方向移動，本身對台灣並沒有直接威脅，不過北上發展有可能牽引後續低壓帶的動向變化，將會是間接造成台灣下週天氣好壞的關鍵，卡努則是在明後天直撲韓國，因未來幾天要去韓國，或是週末到下週初要去日本的民眾，要特別留意颱風的發展變化以及可能造成的影響。