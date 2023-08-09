特企／性騷擾零容忍！寶島眼鏡攜手婦團以實際力量支援MeToo

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有鑑於此，寶島眼鏡強調性騷零容忍，除了給予受害者聲援，更希望成為實際支持的力量，於今（9）日捐贈50萬元，連同寶島眼鏡總經理蔡宜珊以本人名義捐贈50萬元，共100萬元予「現代婦女基金會」及「婦女救援基金會」，共同協助性騷擾、性猥褻、性暴力、數位性暴力、家庭暴力、性侵害和性騷擾受害者的援助工作。
蔡宜珊表示能深刻了解受害者的無助心情，特別是近2年來自己也有遭到刻意觸摸騷擾的負面經驗，令她飽受困擾與掙扎；任何人都有可能是MeToo事件的受害者，即使身為高階女性主管也可能受到惡意的傷害，成為性平事件受害者，這是她意想不到的狀況。
蔡宜珊指出，受害者往往在內心煎熬、旁人異樣眼光及加害人可能的二度傷害中懷抱恐懼，必須要有堅定的勇氣才能站出來為自己發聲，正因體會深刻，蔡宜珊更了解受害者的聲音絕不應該成為沈默螺旋。寶島眼鏡希望這筆金額能讓被害人得到專業社工師及法律訴訟資源的支持，讓他們在脆弱時刻不孤單，能夠擁有後盾，也為受害者在自我保護、勇敢發聲之際，賦予溫暖與支持的力量。
蔡宜珊亦特別強調性騷擾零容忍的堅持，並積極支持反性騷擾援助工作；寶島眼鏡長期重視性別平等，多年來定期舉辦性平課程，為員工賦能，接下來也將持續在企業端重新審視性平機制及加強人員教育訓練，在維護性平職場上持續堅持，同時，寶島眼鏡也希望透過本次活動拋磚引玉，號召企業共同支持，承諾提供友善的性平職場，共同為減少Metoo受害者盡一份心力，絕不讓受害者一個人。