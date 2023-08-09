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特企／性騷擾零容忍！寶島眼鏡攜手婦團以實際力量支援MeToo

▲寶島眼鏡善盡企業社會責任，期望發揮正面影響力量，讓每個受害者不再擔心受怕，進一步能擁有放心求助的環境與支援。（圖／品牌提供）
▲寶島眼鏡善盡企業社會責任，期望發揮正面影響力量，讓每個受害者不再擔心受怕，進一步能擁有放心求助的環境與支援。（圖／品牌提供）

本報訊

近期政壇及演藝界接連爆發的MeToo事件，揭發了長期以來，包含性騷擾、性猥褻、性暴力和數位性暴力，被害者多不勝數。寶島眼鏡善盡企業社會責任，期望發揮正面影響力量，讓每個受害者不再擔心受怕，進一步能擁有放心求助的環境與支援，連同寶島眼鏡總經理蔡宜珊共同捐出100萬元協助受害者援助工作，攜手「現代婦女基金會」及「婦女救援基金會」，讓性騷擾受害者「不再是一個人」，無需獨自承受，而是能得到專業社工師及法律訴訟資源的支持，此外，也希望拋磚引玉，串連企業共同允諾提供友善的性平職場。

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台灣「#MeToo」浪潮發展至今，受害者遍佈演藝、政治、藝文、媒體等領域，但仍猶如冰山一角，有許多職場、校園及社會中尚未揭發的性別平等事件，讓人不斷驚覺性別平等事件竟然無所不在。然而，當受害者終於勇敢發出求救訊號，但有權勢者卻能夠利用強勢的社經地位與影響力、優渥財力、法律資源、社會壓力等，對受害者進行反制、嚇阻、甚至攻擊。

有鑑於此，寶島眼鏡強調性騷零容忍，除了給予受害者聲援，更希望成為實際支持的力量，於今（9）日捐贈50萬元，連同寶島眼鏡總經理蔡宜珊以本人名義捐贈50萬元，共100萬元予「現代婦女基金會」及「婦女救援基金會」，共同協助性騷擾、性猥褻、性暴力、數位性暴力、家庭暴力、性侵害和性騷擾受害者的援助工作。

蔡宜珊表示能深刻了解受害者的無助心情，特別是近2年來自己也有遭到刻意觸摸騷擾的負面經驗，令她飽受困擾與掙扎；任何人都有可能是MeToo事件的受害者，即使身為高階女性主管也可能受到惡意的傷害，成為性平事件受害者，這是她意想不到的狀況。

蔡宜珊指出，受害者往往在內心煎熬、旁人異樣眼光及加害人可能的二度傷害中懷抱恐懼，必須要有堅定的勇氣才能站出來為自己發聲，正因體會深刻，蔡宜珊更了解受害者的聲音絕不應該成為沈默螺旋。寶島眼鏡希望這筆金額能讓被害人得到專業社工師及法律訴訟資源的支持，讓他們在脆弱時刻不孤單，能夠擁有後盾，也為受害者在自我保護、勇敢發聲之際，賦予溫暖與支持的力量。

蔡宜珊亦特別強調性騷擾零容忍的堅持，並積極支持反性騷擾援助工作；寶島眼鏡長期重視性別平等，多年來定期舉辦性平課程，為員工賦能，接下來也將持續在企業端重新審視性平機制及加強人員教育訓練，在維護性平職場上持續堅持，同時，寶島眼鏡也希望透過本次活動拋磚引玉，號召企業共同支持，承諾提供友善的性平職場，共同為減少Metoo受害者盡一份心力，絕不讓受害者一個人。

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