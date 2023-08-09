全聯中元節最強優惠！200項商品「買1送1」 滿499元現折50元

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📍門市滿1000元送800福利點、499元折50元
全聯門市8月12日至8月14日、8月19日至8月21日、8月26日至8月29日共10天，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點。日用品、冰品額外加碼，全店日用品（非食品）於指定日期（8月12日、13日、19日、20日、26日、27日）共6天，單筆每滿499元現折50元。
📍門市零食餅乾、生鮮優惠｜8月11日起至9月7日
9月7日前門市「可口奶滋2+4超值組」、「華元全家平安福拜拜箱」限量販售每盒只要99元，「味味A排骨雞湯麵-超值回饋包80g」1箱12入只要138元，平均1碗只要11.5元超便宜；脆皮油雞、阿里山茶雞等，全雞1隻只要399元；熟客家鹹豬肉」1包125元；全素的「煙燻素三牲」，原價269元，優惠價249元。
門市有福利卡近200件買1送1優惠，不過目前優惠品項尚未出爐，中元節活動8月11日開跑後，別忘搶先看優惠。
📍PXGo!全聯線上購
500項商品下殺最低5折有找，冰熱美式咖啡30杯組，活動環保價換算每杯只要13.1元。除了眾多商品挑戰全年最低價，也與門市相同，有指定日期全支付或PX Pay單筆消費每滿1000元贈800限時福利點，8月26日至29日最後四天衝刺日分批取再加碼，每滿1000元贈1000限時福利點，相比實體門市額外贈送200點。
📍小時達
同享加碼日滿千元贈800點外，8元11日至24日前全站消費單筆滿1200元，輸入折扣碼「BUYBUY08」現折250元（約79.2折），結帳滿1000元再加碼送100元折價券，讓消費者可以下次折抵。8月25日至30日，輸入「BUYNOW79」折扣碼，單筆滿1500元即可折335元。活動期間六、日加碼購買日用品全品項，單筆每滿499元，贈500福利點，每週三消費滿99元免運。
📍隔日達
8月12日至8月14日、8月19日至8月21日、8月26日至8月29日共10天享滿1000元送1000福利點外，滿1500元再折100元，同時間日用品（泛指非食品）箱購單筆消費每滿499元贈500福利點。
🟡大潤發
中元節檔期8月11日開跑，活動期間內，每週六、日8月12日、13日、19日、20日推出消費單筆滿2000元，即享9折現金抵用券優惠。
大潤發表示：「現代人生活忙碌，為了便於祭拜，像是拜拜箱、水果組合很受歡迎」，大潤發今年主攻中元節禮盒最低400元有找，像是「祈福平安大發箱」內含泡麵、飲品、零食等8樣商品，售價399元。另一款「金澎派拜拜箱」則有米、鹽、糖、蔭油、麵條等11樣必備商品，售價699元。還有「拜拜綜合水果盤」擁有火龍果、奇異果、柳橙、蘋果、甜桃等多種當季水果組合，300元有找。
除了食品外，照顧拜拜新手則有「中元普渡澎派金紙組合箱」幫你備好普渡公的大壽金、招財福，也有好兄弟所需的地府錢、大元寶等，內容齊全豐富，買一箱普渡便利又有誠意。更特別推出普渡拜拜專用的「3.6呎消災祈福龍船」可消災祈福，售價2099元，數量有限，售完為止。