成立五週年！台亞基金會辦「新南向七年有成」論壇　深耕東南亞

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在開幕致詞中，台亞會蕭新煌董事長提到，蔡英文總統當年在台亞會創立之時，給了基金會兩個任務；第一是辦好玉山論壇，第二是發揮推廣新南向政策的智庫腳色，和各亞洲智庫、組織做好聯盟合作。玉山如今已經成為知名的國際區域論壇。而第二，台亞會則從創會以來，就開創了「亞洲深耕聯盟」，今年更迎來媒體中央廣播電臺的加入，跟印尼、印度的各國智庫也交流頻繁。尤其在台灣面對多重挑戰的時候，協力共榮是新南向政策的發展決心。
外交部長吳釗燮部長則是在致詞中表示新南向政策的核心理念，是透過以人為本的精神，來促進區域共榮。以玉山論壇而言，每年更加盛大，透過新南向政策的力量，在經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能、氣候變遷等多項領域，讓台灣在亞洲結交更多互助合作的好朋友。
央廣賴秀如董事長主持的「新南向七年有成論壇」部分，行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員提到過去3年世界面對了驚滔駭浪——中美貿易戰、疫情爆發等，對全球造成很大的衝擊。台灣透過新南向政策，提早耕耘東南亞和南亞印度等國，幫助我們順利渡過這些挑戰。這個區域中充滿了欣欣向榮的年輕國家，使得近來世界也開始重視印太地區。台灣用軟實力、人才培育交流、以及公共衛生，做出和不同於一般只限於經貿來往的互動。新南向政策讓台灣更走向世界。
立法委員羅美玲則向來賓說明了國會對新南向政策的支持，立法院對新南向著力也頗深。比如有各種新南向國家的友好組織，不管是馬來西亞、泰國、印度等國。同時她自己和新南向的連結，則是來自她身為來自大馬的台灣媳婦，也發起「新住民權益關懷協會」，將跑基層時，遇到的新住民族群的需求，傳達到中央。
中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長表示蔡總統剛提出新南向政策時，還是世界「歲月靜好」，以中國為貿易重點觀念普及的年代。但隨著近來，因為地緣政治的複雜關係，和各種供應鏈重組，印度和東南亞變成國際首重，再次印證新南向政策的前瞻眼光和展望性。貿協新南向的重點， 第一是繼續協助工商業推動和新南向國家全方面的經貿交流，第二是協助新南向國家，往智慧製造、綠能轉型邁進。
馬來西亞台灣商會聯合總會長林凱民展示了在新南向政策的加持下，台商在馬來西亞北部、中部吉隆坡，到南部柔佛，從半導體、塑膠、汽車、到智慧物流等各式各樣的台企，都在馬來西亞當地投資設廠，和大馬各地有深厚的商業合作關係。台馬雙邊貿易2022年創造新高來到366億美元。除此另外還有文化教育交流、旅遊觀光等各種雙方頻繁的來往。
蕭新煌董事長在總結中提出「新南向政策的三大特色」--「趨吉避凶、有利可圖、友誼可貴」，剛好對應了政策中的三方重點 Public, Private, People Partnership。我們避免了地緣政治風險，和新南向國家經貿交流頻繁，加上最後友誼可貴就是臺亞會這五年來努力和新南向國家各種組織來往。比如臺亞會的五大行動計畫辦了許多交流、合作，例如德國KAS智庫合辦青年領袖營、和東南亞藝術家交流、移工論壇等。一路走來，是加強台灣對於東南亞和南亞的認同，臺亞會身為新南向政策的民間推手，希望將台灣的軟實力推廣出去。
論壇在亞洲深耕聯盟的盟友們討論中落幕，以這些組織觀察到新南向政策帶來的正向改變，及對於此政策的展望中，展望亞洲發展的未來。