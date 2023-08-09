登革熱燒進台北！大同區現3年來首例 10多歲男確診「曾到台南」
本土登革熱疫情蔓延，今（9）日台南市衛生局通報本土病例正式破千例，而登革熱疫情3年來首度延燒進首都圈，台北市今天確診一例登革熱病例，破自109年以來北市再現登革熱本土病例；衛生局指出，個案居住大同區，為10多歲男性，個案於7月21至23日有臺南市活動史，今天研判確診後，大同區立即成立區級應變工作小組，由區長擔任區級指揮官，台北市長蔣萬安下午也邀集府內各機關召開應變會議。
記者孫唯容／綜合報導
台北市衛生局表示，個案是於7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。
衛生局指出，8月4日傍晚接獲醫院通報後即進行疫調，從5日到8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，8日由林奕華副市長召開臺北市登革熱工作會報，9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續動員社區進行環境整頓及衛教，同時進行同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。
根據數據，截至8月9日中午12時，台北市累計確診登革熱病例16例，含1例本土病例及15例境外移入，北市府呼籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫或至臺北市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史。