侯倡核電延役、重啟核四　洪申翰：走回馬英九老路、歷史定位9.2%

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洪申翰表示，過去侯友宜說核四是假議題，現在卻要在2040年重啟核四，讓台灣再消耗20年，回顧2019年侯友宜在臉書上寫道，如果核四電廠有安全疑慮，用過的燃料棒也無處安放，重啟核四是一個假議題，未料今天卻打算重啟核四，還把重啟時間點設定在2040年。
洪申翰說，核四從1999年開始興建，假設照侯友宜所說要在2040年重啟，代表這座電廠要蓋超過40年，此外2021年台灣人民才用公投正式否決了爭議3、40年的核四，但侯友宜還是不放過大家，為了要選總統，打算再次在台灣社會掀起爭議和對立漩渦20年，「這不是背叛，什麼才是背叛？」
洪申翰說，侯友宜過去曾說，無法處理核廢料就不該使用核電，試問現在萬年核廢料已經有去處了嗎？現在多數縣市是由國民黨執政，藍營一向主張繼續使用核電，但哪一個國民黨執政縣市願意存放這些萬年高階核廢？事實上，每一個過去曾被評估可能是核廢料潛在場址的縣市首長，都大力反對，尤其是國民黨籍的縣市長。
洪申翰表示，侯友宜當副市長或市長的時候，以阻止乾式貯存場的設置聞名，如今要選總統就大轉彎說要用核電，對於核廢料的選址，他有答案了嗎？不僅沒有且只有閃避，講一些保證的空話，要核電卻不要核廢，不負責任到極點。
最後洪申翰表示，國民黨一向把國家能源政策，當成「核電發展政策」，讓核電幫壟斷政策規劃的權力，打壓綠能跟其他新能源，認為今天的侯友宜，就是下定決心要重回馬英九的老路了，「但不要忘了，馬英九的歷史定位，就是9.2%」。