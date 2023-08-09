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本土劇一哥陳昭榮健康亮紅燈！赴日神隱半年靠這方法瘦下 8 公斤

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本土劇一哥陳昭榮健康亮紅燈！赴日神隱半年靠這方法瘦下 8 公斤

Heho健康

現年 54 歲的本土劇一哥陳昭榮，年初因健康問題退出自己一手創立的電商公司，並轉往日韓神隱，近期他也透露自己因為工作壓力、飲食及作息不正常，導致身體狂胖，如今在飲食調理下，已經瘦下 8 公斤。

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陳昭榮過去曾主演過《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等多部一線八點檔，並轉戰電商創立「阿榮嚴選」並成立電商公司，但因在國外直播帶貨不利，今年初因焦慮症復發離開產值 18 億的事業。

另外他也與結婚 25 年的妻子張瀞文於 2020 年離婚，再加上過去也傳出因工作與女同事有密切的商務往來，面對媒體的輿論與壓力也經常讓他身心俱疲，最後轉到日本名古屋休養。

陳昭榮表示，從 2017 至今、因為工作壓力、飲食、作息不正常、胖到極限 80kg，不斷經歷胖、瘦無限次數輪迴，直到今年上半年來得到日本生技大廠的營養士幫助，才徹底瞭解好的飲食習慣多重要。

如今他透過建立輕飲食習慣才能遠離慢性疾病，甚至連身體的高血壓等數據也漸漸恢復正常，讓他更加慶任健康的美好。

內外壓力容易導致易胖體質

阮綜合醫院身心內科主治醫師洪櫻娟就曾表示，現代人常處於高壓狀態中，可能是生活上掛心的瑣事、工作上莫名的壓力，也有的人個性要求完美，總是繃緊神經，隨時處在備戰狀態，無法放鬆。

已有許多研究證實，睡眠不足與體重上升有關。研究發現，只要連續 2 天只睡 4 個小時，睡眠剝奪就會造成飢餓素上升 28%、瘦體素則下降 18%；而每天睡不滿 7 小時的人，肥胖的機會也比較高。

若是連續幾天失眠，會讓體內的各種荷爾蒙分泌大亂，體內如同面臨巨大的壓力，讓你想吃、焦躁、血壓高、代謝緩慢、脂肪囤積等。簡單而言，睡眠不足會讓成為「易胖體質」。



飲食是減重和遠離慢性病基礎

國健署數據也指出，飲食不控制很可能會引起肥胖、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等慢性病，若想要遠離疾病，最基本的方法就是從飲食開始。

Heho營養師劉思妤指出，飲食習慣對於人體的傷害扮演關鍵性的影響，甚至比靠運動瘦身的效果還要來得更重要，如果飲食無法控制得好，對身體的危害就非常大。

例如以高血壓為例，日常生活中採用得舒飲食 (Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH) 對於預防、降低血壓有非常好的成效。其飲食特就包含吃富含鈣、鎂、鉀、纖維和蛋白質的食物，並且以低飽和脂肪酸、低鈉飲食為主。

營養師也建議，鼓勵多吃蔬菜、水果、全穀類、低脂乳製品、家禽、堅果與種子、植物油；少吃飽和脂肪和膽固醇含量高的肥肉、含糖飲料、糖果、高鈉食物，也是相當不錯的方式。



文／謝承恩　圖／巫俊郡

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 本土劇一哥陳昭榮健康亮紅燈！赴日神隱半年靠這方法瘦下 8 公斤

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