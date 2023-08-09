義大利戰機赴日本石川縣基地聯合演習　軍事觸角延伸印太

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報導指出，根據大西洋聯盟的指導方針，義大利已向日本小松基地轉移完整的戰鬥訓練。這4架第五代F-35匿蹤戰機是第一批從歐洲飛往日本的戰鬥機，由3架KC-767空中加油機陪同，並有兩架超級大力士（Super Hercules）軍用運輸機待命在海上協助。
報導指出，此次義大利F-35A匿蹤戰機赴日本小松基地，飛行超過一萬公里，幾乎創下遠征行動的紀錄。義大利戰機與日本F-15戰鬥機一起進行5天的訓練，其中一架戰機被重新塗上代表義大利國旗和空軍百年的標誌。
報導指出，此次任務指揮官克羅瓦蒂上校（Luca Crovatti）表示：「這次聯合演習是我們與日本合作的支柱，它證明我們致力加強與日本航空自衛隊的關係，同時也給予我們機會去合作和分享技術、培訓和程序。」
義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）3月曾表示：「印度太平洋和地中海曾經被彼此認為是遙遠的地區。然而今天，世界變得越來越小，危機卻增加，這10年情況可能會變得更糟。地中海的未來取決於印太地區發生的事情。」
報導指出，英國、義大利與日本這3個國家透過「全球作戰航空計劃」（GCAP）串連在一起，旨在建造第六代戰鬥機，未來十年將需要數百億美元投資，成為國防預算中的重量級項目。（編輯：周永捷）1120809