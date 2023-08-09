大S追劇愛孔劉！具俊曄吃醋到爆 將曝「偷錢逃回韓國」背後真相
韓星具俊曄2022年和女星大S（徐熙媛）光速復合結婚，夫妻倆婚後生活十分甜蜜，具俊曄不只成為「國民姊夫」，私下更是「老婆傻瓜」，不時傳出他對大S的寵妻暖舉。而具俊曄近日登上韓綜《黃金漁場》，節目組陸續釋出預告，不僅出現具俊曄和大S在20年後再度重逢的瞬間，讓具俊曄當場落下男兒淚，具俊曄更透露大S喜歡孔劉，讓愛妻成痴的他醋勁大發。
記者賴禹妡/綜合報導
具俊曄近日在節目《黃金漁場》上，首度公開與大S在20年後再度重逢的瞬間，只見畫面中大S穿著睡衣站在家門口，雙手捧著臉頰露出既害羞又興奮的神情，具俊曄則是推著行李箱大步向大S邁進。寵妻魔人具俊曄看到這幕，回想起當時的激動心情，在節目上忍不住掉下眼淚，展現出鐵漢柔情的一面。
另外，具俊曄也在節目中曝光私下寵妻行為，他不但會抱著大S去廁所，更會在半夜煮泡麵給大S吃，甚至為老婆苦練韓式料理廚藝，他甜蜜地說：「只要看著熙媛笑，我就覺得非常幸福了！」也透露大S喜歡的明星是孔劉，讓他感到十分吃醋。
而具俊曄這次上節目，也首次針對假消息表示：「有人說我是因為沒錢才跟熙媛結婚，婚後還偷走她的錢逃回韓國，現在我們已經離婚，熙媛即將和她前夫復合。」對此，他感到非常無奈，也讓許多韓國網友好奇具俊曄將會如何做出回應，紛紛迫不及待看到完整版節目播出。