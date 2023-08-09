去泰國呼麻沒事？法務部闢謠：無論國內外皆可辦 重申毒品為重罪
泰國去年６月將大麻合法，網紅紛紛赴泰國嚐鮮，從購買大麻、到捲菸、吸食通通拍片上網搞教學。法務部今（9）日警告，引誘施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均涉犯《毒品危害防制條例》重罪，檢察機關持續嚴加查緝，將大麻列為安居緝毒專案的重點，務求向上溯源，向下刨根，挖掘施用大麻黑數，全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。
記者潘千詩／台北報導
法務部表示，按《毒品危害防制條例》第7條第2項規定「引誘他人施用第二級毒品者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」大麻為我國列管之第2級毒品，若在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，將構成引誘他人施用第2級毒品罪，若引誘未成年人施用大麻，依法加重其刑至1／2，也就是可處1年6月以上、10年6月以下。
依《刑法》第5條第8款規定，在我國領域外犯引誘他人施用毒品罪者，為我國《刑法》效力所及，故無論在我國境內或境外，謠傳「大麻無害論」而引誘他人施用大麻者，我國檢警調對於這種非法行為，均得以追訴究辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995