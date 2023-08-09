家有「過動兒」　掌握教養6大招！

我是廣告 請繼續往下閱讀
過動兒非後天造成 為先天腦部神經發展異常中華民國過動兒協會創會理事長，同時也是過動兒的母親何善欣表示，民眾對過動兒及其家庭仍存有許多錯誤認知，例如過動是因後天教養和家庭教養導致的、過動兒長大就會好等迷思，事實上注意力不足過動症(ADHD)是與腦部神經發展異常有關，而治療方式需持續經由醫療、家庭及學校三方共同攜手合作，能有效改善症狀與障礙。
陪伴過動兒 6大招教養策略陪伴過動兒成長大不易，何善欣以親身照護的經驗，分享給家長們6大招教養策略：
第1招：充實相關知識、真正認識ADHD，審慎判斷資訊正確或有效性，判斷如何運用資源，才能有效地協助過動兒。
第2招：成為爭取孩子資源的守門人，涉獵可信的資訊來源，為孩子做最佳的判斷選擇和資源配置。
第3招：建立孩子生活秩序感，結構化的環境和可預期的生活節奏可幫助安定孩子的心和行為。
第4招：幫助孩子累積成功經驗，過動兒需要更多的輔導、協助和紀律，建立自信心和成功經驗的累積很重要。
第5招：建構健康的生活習慣，ADHD患者傾向有不良的健康習慣或生活方式，從小養成良好的生活習慣，可降低不良飲食習慣、睡眠障礙、意外腦部外傷、抽菸或喝酒等健康風險。
第6招：照顧自己、適當休息，身為父母，要將距離拉遠，從更高、長遠的角度看ADHD和孩子的未來，什麼最重要、什麼才是我們期望的人生藍圖。建置支持網絡，讓身體、心理、精神及社會各方面保持平衡，才能陪伴過動兒走長遠的路。
照護者需關懷與支持 若有需要可尋求專業協助衛生局表示，教養過動兒是極大的壓力和挑戰，需要給予主要照顧者更多的關懷與支持，除了醫療及學校專業人員提供適當的諮詢及相關照護資訊，亦需要社會大眾多加理解與包容，共同營造友善環境，以降低主要照顧者向外尋求幫助的疑慮。若您或身邊親友有心理或情緒的困擾，可至臺北市社區心理諮商門診尋求專業協助，門診時間可至網站（https://mental-health.gov.taipei/）查詢，或可撥打臺北市社區心理衛生諮詢專線(02)3393-7885，將有專業人員提供情緒支持與協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58778
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw