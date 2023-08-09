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國內再現食腦變形蟲！30多歲女發病7日死亡　曾到室內親水設施　

▲國內再現感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里蟲死亡個案！一名北部30多歲女曾前往室內親水設施，7月26日發病出現頭痛、肩頸僵硬症狀，發病後7天死亡。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲國內再現感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里蟲死亡個案！一名北部30多歲女曾前往室內親水設施，7月26日發病出現頭痛、肩頸僵硬症狀，發病後7天死亡。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

記者許若茵／台北報導

國內再現感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里蟲死亡個案！一名北部30多歲女曾前往室內親水設施，7月26日發病出現頭痛、肩頸僵硬症狀，發病後7天死亡，經採檢確診為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，我國曾於2011年也有一例因接觸溫泉水感染死亡個案。

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疾病管制署今（9）日表示，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今(2023)年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡；診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依傳染病防治法第21條，請業者預防性停業及進行環境清消。

依疾管署監測資料顯示，於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，國際間近5年於巴基斯坦(信德省)及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，而美國每年約5例，以7-8月為多，美國自1962年至2022累計157例，去(2022)年泰國及今年印度亦曾有零星感染案例；我國曾於2011年確診1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。該疾病潛伏期約1-7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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