花6.4萬躺著看！日本煙火大會推「付費席」　抗成本高漲拚經營

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不過今年伊勢崎煙火大會還發現了與往年不同的光景，可以看到主辦單位在一處正對煙火施放地點的廣場擺滿了桌椅，往年在舉行煙火大會時，這處廣場是免費、任何人都能進入，但今年卻變成了「付費席」，必須付費4000日圓（約台幣854元），才能進入。
對於煙火大會這番「操作」，民眾抱持不同意見。由於往往舉辦煙火大會時，民眾都得提早去「卡位」，在大太陽底下還不能隨意移動，有民眾大讚付費席的機制，「要在這邊等，天氣真的很熱。付費席的位置看煙火真的很漂亮，因為就是正對面啊，也會想要付錢在正對面看漂亮的煙火。」但也有民眾認為，付費席的價格有點貴，「在免費的地方看煙火就好了。」
報導指出，近年來物價飆漲、人事成本增加，光是今年伊勢崎煙火大會舉辦費用，就比往年增加了200萬日圓。伊勢崎市文化觀光課課長田部井惠美子坦言，今年要舉辦與往年相當規模的煙火大會十分困難，「煙火火藥費比起去年上漲6%，警備費用也比去年增加了45%。」但如果3270個付費席完售的話，就能有1200萬元以上的收益。
根據帝國數據銀行（帝国データバンク）調查，日本今年在各地舉行的106場煙火大會中，就有7成設置了付費席。其中5日舉行的小田原酒匂川煙火大會，付費席是全國第一貴，2人要價30萬日圓（約台幣6.4萬元），但民眾可以躺在床上觀賞煙火，儘管「高貴」仍販賣一空。