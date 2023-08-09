桃園機場捷運日運量持續提升 張善政要向中央爭取增購列車
1200基北北桃定期票上線不到兩個月，桃園機場捷運線連5天非假日搭車人次再破10萬以上。桃園市長張善政今（9）日上午主持市政會議時表示，自從基北北桃1200通勤月票上路後，機場捷運載客數直線上升，尤其在A22老街溪站啟用後，機捷日運量更已連續幾次單日突破10萬人，比先前所預期的人數更多，對於桃捷公司的財務狀況也將會越來越樂觀。張善政指出，按照目前成長趨勢，未來勢必要再加大列車密度，市府將持續向行政院積極爭取增購列車，期盼中央支持。
記者李春台／桃園報導
張善政說明，機場旅客是桃園機場捷運非常重要的收入來源，隨著出入境旅客的提升，使機捷重新發揮最初載運旅客的功能。近期桃捷公司也與桃機公司簽署合作備忘錄，可針對即時運量進行資訊交換共享，精準掌握機場出入境旅客人數和桃園機場捷運線電聯車承載率，讓桃捷公司能夠在適當時間點提供增開加班車服務，滿足機場出入境旅客的搭乘需求。
張善政表示，自8月11日起，機捷直達車班距也調整至每15分鐘一班車，除了讓桃園市民朋友通勤更方便，也讓往來機場的旅客更為便利。
張善政也提及，無論是調整班距或是與桃機公司簽訂合作備忘錄，皆是壯大機場捷運的過程中應該做的事情。而未來除了需要面對A22老街溪站延伸至A23中壢站的挑戰之外，按照目前的成長趨勢，可預期將來勢必要再加大列車密度，尤其列車從下訂到交車需要3年的時間，因此為因應未來之需，應提前預做準備，市府將持續向行政院積極爭取增購列車計畫，期盼中央能夠給予支持。