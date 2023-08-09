嗆選到藍營小雞快跑光！黃偉哲：侯友宜有點「太弱了吧」
國民黨北市信義、松山選區立委參選人徐巧芯，近期在YouTube頻道上傳「打柯文哲不聰明」影音，遭台南市長黃偉哲親妹、名嘴黃智賢痛批，為了自身利益不擇手段，雙方掀起口水戰；黃偉哲今（9）日在臉書上傳一則影音，狠嗆侯友宜「有點太弱了吧？」
記者孫唯容／綜合報導
名嘴黃智賢立場被視為親中、深藍的，由於徐巧芯公然要求藍營總統參選人侯友宜「不要打柯」，兩人昨天公開互槓；黃智賢狠酸「反民進黨的民意，被她利用來，為自己爭權奪利，如果人民的利益，可以被拿來交換自己的政治利益，那犧牲自己的黨，又有什麼關係？不擇手段是必須的。柯文哲是侯友宜最重要的競選對手，柯文哲攻擊侯友宜是不手軟的，徐巧芯卻下令不准反擊柯文哲，真的是戰將，為民眾黨的利益而戰，踐踏民主原則，紊亂政黨倫理。」
徐巧芯也不甘示弱回覆，「是不是因為我打台南弊案你不高興，才寫了這麼大一篇要我停止對民進黨的攻擊？我是說不要讓民進黨躺著選，身為在野黨就是應該要拿出全力監督民進黨。我沒有想要吵架，但被點名誤解說我沒有在太陽花學運上奮戰，我真的無法接受，上街頭、寫論述，我都是國民黨第一個。保送賴清德的就是我的敵人！」
對此，身為黃智賢親哥哥的黃偉哲也加入戰局，黃偉哲認為，可見國民黨的立委選情是有點低迷，甚至於小雞都必須蹭黃智賢的聲量，還要求她的母雞不要打柯文哲。「選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜有點太弱了吧？」