桃市「高齡友善換居社會住宅專案」 張善政拜訪首件以屋換屋長者
桃園市政府自今（112）年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，提供長者以屋換屋，從無電梯、缺乏無障礙設施的住所，換居到本市興辦的社會住宅，享有更舒適、安全的居住環境桃園市長張善政今（9）日下午前往桃園區「中路四號社會住宅」，拜訪高齡友善換居住戶。張善政表示，今日他特別拜訪首件成功換居到社會住宅的長者楊先生，關心其遷入後居住及適應情形，期盼「高齡友善換居社會住宅專案」能持續推廣，照顧更多長者。
記者李春台／桃園報導
68歲的楊先生原本一人居住在龜山區屋齡24年的4層樓無電梯公寓，楊先生的兒子看到「高齡友善換居社會住宅專案」資訊，認為相當適合父親，便主動接洽桃園市社會住宅包租代管業者並提出申請，成功於8月1日起租，入住中路四號社會住宅。張善政說明，楊先生原本居住的公寓約25坪，已成功出租，租金1萬元；同樣都是3房格局，中路四號社會住宅空間約40坪，租金含管理費則為1萬3,300元，且社宅內有電梯、無障礙設施與健身房等公共設施，讓居住品質大幅提升。
張善政表示，「高齡友善換居社會住宅專案」申請人須年滿65歲，且於桃園市僅持有1戶自有住宅，另申請人與家庭成員需符合相關經濟資格，包括：於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅、平均每人每月收入應不超過桃園市最低生活費標準之三點五倍（112年為5萬5,920元）、不動產總價值則應低於桃園市中低收入戶家庭財產之財產一定金額（排除於桃園市持有之1戶自有住宅，112年為580萬元整）；原本居住的自有住宅需加入社會住宅包租代管計畫出租，始能換居至市內興辦的社會住宅。