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韓隨機殺人調查結果出爐！凶嫌陷「被害妄想」　自認遭跟蹤而發狂

▲韓國警方今（9）日公布京畿道城南市地鐵書峴站隨機攻擊案調查初步結果，表示崔嫌擁有被害妄想，自認遭到跟蹤集團跟蹤，所以大肆行凶。圖為崔嫌出庭資料照片。（圖／翻攝自《韓聯社》）
▲韓國警方今（9）日公布京畿道城南市地鐵書峴站隨機攻擊案調查初步結果，表示崔嫌擁有被害妄想，自認遭到跟蹤集團跟蹤，所以大肆行凶。圖為崔嫌出庭資料照片。（圖／翻攝自《韓聯社》）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國京畿道城南市地鐵書峴站，一位22歲的男子崔元鍾（최원종，音譯），於8月3日開車追撞、持刀攻擊路人，造成1死13傷的慘劇。而韓國警方今（9）日公布調查初步結果，表示崔嫌擁有被害妄想，自認遭到跟蹤集團跟蹤，為了擺脫跟蹤，所以才大肆行凶。

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根據韓媒報導，韓國警方表示，崔嫌在案發前就購買了刀具，屬於計劃犯罪。因為崔嫌一直深信，有個集團在跟蹤他、想要傷害他，所以為了「自保」而持刀行兇。警方在崔嫌的手機和電腦中，找到大量關於「跟蹤」和「幫派」的搜尋紀錄。

警方指出，事實上受害者根本不認識崔嫌，崔嫌擁有精神病史，於2015年至2020年，被診斷患有精神分裂型人格障礙。警方認為，崔嫌犯案不屬於7月21日首爾新林站無差別攻擊案的「模仿犯」，因為崔嫌在7月21日之前，就在網路搜尋「生魚片刀」、「催淚瓦斯槍」、「防身背心」等關鍵字，早早就認為自己遭到跟蹤。但也不排除，首爾新林站無差別攻擊案，進一步刺激了崔嫌的精神狀況。

警方透露，崔嫌至今仍相信，自己攻擊的路人中包括想要傷害他的跟蹤集團成員，所以他雖然對自己的行為感到遺憾，但也不完全替受害者感到難過。

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