【HPV專輯】HPV感染引發女性子宮頸癌　為什麼HPV疫苗接種也與男性有關？

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不只子宮頸癌 HPV與頭頸癌、會陰部癌有關人類乳突病毒（HPV）有好幾種血清型，其中16、18型屬於高致癌型，也是HPV防治中最受到關注的病毒血清型，可能會使女性產生子宮頸癌，但男性感染後健康也會因此受到威脅。
李秉穎醫師指出，男性感染16、18高致癌型後，可能會引起會陰部癌症、陰莖癌等，雖然這些癌症較少見但仍有一部份是HPV造成的，此外最近還發現這些HPV高致癌型也與頭頸部癌症有關。
頭頸部癌症包括鼻咽癌、口咽癌、喉癌等，其中較常見的便是「口咽癌」。李秉穎醫師表示，HPV雖然是以生殖器為主的感染，但是口腔內帶病毒的比例也蠻高的，因此會在口咽部或頭頸部引發癌症，在口咽部的部分最主要也是16、18型造成的，其他血清型也有致病力但是比例較少一些。
除了16、18型外，31、33、45、52、58型等次要血清型也有高致病力，感染後也有致癌性。李秉穎醫師提到，16型是男性最常見的感染型別，第二常見的型別依不同地區而異，在台灣的話16、18型所佔的比例比西方國家低一點，31、33、45、52、58型則較高一點。
不過，李秉穎醫師強調，這並不是說男性只會感染某一型HPV，其實每個血清型都有感染的可能，只是會有地區性的差異，因此都需特別注意。
HPV6、11低致癌性 但90%菜花是其造成此外，6、11型HPV病毒雖然是低致癌性，但是可能會造成「生殖器疣」，也就是所謂的「菜花」。李秉穎醫師表示，有90%的菜花是HPV6、11型引起的，而且不分性別男女都會感染、致病，所以男性、女性在HPV感染上唯一差別只有「子宮頸癌」，其他疾病兩性都有風險，因此鼓勵男性接種HPV疫苗。
HPV疫苗保護自身、女性 疫苗如何選擇？幾歲接種？
男性接種HPV疫苗不只能保護自身預防菜花、癌症等威脅，也可產生群體免疫效果間接保護女性、減少子宮頸癌的發生。李秉穎醫師建議，男性在國中青少年時期施打疫苗才能獲得最大效益，因為HPV主要是性行為傳染，在相關的性行為開始之前施打疫苗、預防感染，才能避免慢性帶原、致病致癌等情形。
國中時期施打不論對男性、女性來說都是最好的接種年齡，不過李秉穎醫師提到，年齡較大還是可以接種疫苗，雖然隨著年齡增長，HPV慢性感染的比例會增加，施打效益也會逐漸遞減，但HPV疫苗建議接種年齡最大是到45歲，施打疫苗還是有其效益。
目前，HPV疫苗包括2價、4價、9價，2價只預防16、18型對男性益處不大，也沒有男性臨床試驗，因此適應症不包含男性。李秉穎醫師表示，男性若要施打HPV疫苗，建議施打4價、9價，都有男性適應症，也可預防6、11型引起的菜花，而9價又多了31、33、45、52、58型，保護範圍可上升到90%。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58737
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