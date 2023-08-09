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國民平均負債105萬？財部算僅25.6萬　稱潛藏負債未必成實質債務

▲針對外界指稱政府負債24兆多，國民每人平均負債105萬元，財政部三點回應，並算給你看。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對外界指稱政府負債24兆多，國民每人平均負債105萬元，財政部三點回應，並算給你看。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

我國財政舉債情況持續成為總統大選攻防焦點，國民黨主席朱立倫等人質疑，少納潛藏負債，國人實際每人平均負債應該是新台幣105萬元。對此，財政部今（9）日再提3點說明，除強調依國際組織（IMF）標準，政府未來或有給付責任不計入政府負債，財政部更算給你看，截至今（112）年8月4日，中央政府長短期債務未償餘額合計新台幣5兆9938億元，除以人口數2336萬1084人，平均每人負債25.6萬元。

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財政部指出，依IMF標準，政府未來或有給付責任可採備註或補充報告方式揭露，不計入政府負債。行政院主計總處公布截至111年底各級政府未來或有給付責任合計18兆6126億元，其中中央政府15兆8086億元、地方政府2兆8040億元。各級政府未來或有給付責任除政府未來編列預算支應外，另可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，故依國際組織標準不計入政府負債，計算平均每人負擔債務時亦不應加計前開或有給付責任。

財政部也列出截至今年6月底止，中央政府長期債務實際數為5兆8338億元，若加計地方政府6667億元，合計僅6兆5004億元，非外界所稱24兆元。

另外，財政部也算給你看，截至今年6月底止中央政府長、短期債務實際數合計6兆288億元，除以人口數2336萬1084人，平均每人負債25.8萬元，至8月4日止，中央政府債務未償餘額，1年以上5兆8338億元、短期1600億元，合計5兆9938億元，平均每人負擔債務25.6 萬元。若加計地方政府部分，截至6月底，各級政府債務總計為6兆7561億元，除以人口數2336萬1084人，平均各級政府每人負擔債務28.9萬元，也不是每人負擔債務105萬元。

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