法務部行政職人事　力推4位「三專生」接任

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謝志明為台中高分檢署二審輪調檢察官，今年任滿回中檢，司法官39期，曾獲頒法眼明察獎，曾參與赴菲談判司法互助事宜，擔任重大掃黑專組主任，二審期間協助推動「毒品數位化管理」、「司法聯盟鏈」、「贓證物RFID數位化管理」等新制，派任法制司，協助推動法制諮詢及彙整管制、兩公約人權保障、轉型正義等相關法制作業。
邱智宏為高檢署二審輪調檢察官，今年任滿回士檢，司法官38期，曾任士檢襄閱，在特偵組期間偵辦起訴多起重大貪瀆及黑金案件，並奉派至美國史丹佛大學擔任訪問學者。二審期間協推動選舉查察業務，獲選「二審表現優良檢察官」；派駐廉政署肅貪組，協助推動肅貪法令之研擬及協調、貪瀆或相關犯罪案件調查之執行及督考等業務。
林宏松為高檢署二審輪調檢察官兼書記官長，今年回任新北檢，司法官38期，曾任司法官學院導師、新北檢襄閱，起訴多件貪瀆及經濟犯罪等社會矚目案件，擔任高檢署書記官長期間，積極處理高檢署及所屬各地檢署之各類行政事項，特借調調查局政風室。
法務部表示，三專生回任一審後調行政職，依檢察官人事審議委員會審議規則，轉任副司長及借調政風室主任職務應經該會審議，將在這個星期五（11日）提例行會議討論，至其等所佔一審員額已就各檢察署業務及人力負荷量通盤考量予以填補。