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驚悚！阿拉斯加冰川融化釀洪水　房屋「地基遭掏空」墜入河中

▲美國阿拉斯加州門登霍爾湖近日發生冰川大洪水，至少2棟住宅地基被沖毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國阿拉斯加州門登霍爾湖近日發生冰川大洪水，至少2棟住宅地基被沖毀。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

受到全球暖化影響，美國阿拉斯加門登霍爾（ Mendenhall）近日發生冰川融化，致使一處盆地潰決，並引發了破紀錄洪水，沖毀至少2棟民宅，還有房屋地基遭挖空應聲倒塌，畫面十分驚人。

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綜合外媒報導，阿拉斯加觀光景點「門登霍爾冰川公園」巨大河冰融化，相連的冰川盆地「Suicide Basin」潰決，造成門登霍爾湖水位暴漲，進而引發洪水。破紀錄的洪水沖向朱諾市（Juneau），沖毀至邊至少2棟住宅，另有多棟建築毀損，當局宣布進入緊急狀態，下令居民撤離。

從朱諾市居民諾蘭（Sam Nolan）上傳的影片中可以看見，暴漲的河水沖蝕岸邊，樹木都落入河中，另一邊一棟房屋的地基幾乎消失，在洪水中倒塌，墜入門登霍爾河中，濺起了大片水花，隨後散成瓦礫，畫面十分嚇人。諾蘭也表示，「看到這一幕真的很難過，但當時我們只能站在那裡看著。」

朱諾市官員指出，除了被摧毀房屋，其他從未經歷洪水的建築物和道路也在週末受到上漲的洪水衝擊。雖然目前洪水危機已經暫時解除，大部分的公共服務已在搶修下恢復，但當局仍在清理受影響的道路，並要求民眾遠離河流以及危險的河岸。

美國氣象局表示，當地時間6日門登霍爾湖水位達到14.97英尺，遠高於2016年7月創下的11.99英尺紀錄。美國氣象局朱諾分局水文學家雅各布斯（Aaron Jacobs）指出，「發生這種洪水的機率只有1％，我們甚至認為不可能發生。」

專家表示，雖然自2011年起，每年夏天冰川都會氾濫，此狀況並非新鮮事，但這次流出的水量以及嚴重的程度，讓大家措手不及，鄰近一處森林更是全部消失，前所未見。

門登霍爾冰川每年吸引數十萬遊客，但由於氣候變遷，冰川正以驚人的速度消退。氣象單位表示，阿拉斯加暖化的速度比美國其他州還要快2倍，依照這種暖化速度，這個世紀末全球將有3分之2的冰川永遠消融。

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