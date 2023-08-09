賈靜雯再婚修杰楷8年！長文親曝「2原因」選擇嫁他：我很幸運
48歲女星賈靜雯2015年再婚男星修杰楷，兩人婚後生下2女，家庭十分幸福美滿。而昨（8）日迎來父親節，賈靜雯也發文祝福修杰楷父親節快樂，文中大讚修杰楷是神隊友，讓她能放心地去做熱愛的演藝工作，更透露當初會選擇嫁給修杰楷，就是因為對方的責任心及陪伴孩子們玩樂的模樣，在她心中超級加分。
記者賴禹妡/綜合報導
賈靜雯昨（8）日發文祝福老公修杰楷父親節快樂，她先是想起自己離世28年的父親，生前幽默風趣且燒了一手好菜，還是所有孩子眼中的孩子王，而這些優點，修杰楷全部都有，「都說女人尋找另一半一定會受原生家庭的影響⋯我就是！遇到修先生，我從他身上感受到了熟悉味⋯」
賈靜雯表示，修杰楷雖然不比父親幽默，但是他的責任心及陪伴孩子們玩樂的模樣，在她心中卻非常加分，還常常一手包辦家常清冰箱菜餚，是孩子們的福氣。賈靜雯認為自己很幸運，這幾年事業被大眾肯定，都是因為背後有修杰楷安穩家庭，「安排孩子們各種學習及陪伴，讓我安心的去做我愛的演藝工作，因為他說，我被喜愛所以不能不被看見」。
賈靜雯幸福地說，女兒們因為有爸爸的陪伴，更充滿了安全感，最後對修杰楷甜蜜喊話：「這樣的神隊友，謝謝你，有你真的挺好的！父親節快樂。」更加上Hashtag「年齡性別不是問題」、「唯有愛才能創造一切可能性」、「我們家是父親也是母親」等關鍵字。
貼文曝光後，引來網友羨慕留言，「好羨慕妳可以遇到修先生，因為妳值得」、「修真的很棒，你們夫妻也是典範」、「嫁對人，幸福的表情是可以被看見的」、「好有愛的一家」、「好幸福的畫面」、「妳也是好媽媽，也遇到好把拔～祝你們一家人幸福」、「太可愛啦」。