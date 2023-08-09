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南港車站4大單位指標優化　打造高齡失智友善環境

南港車站4大單位指標優化　打造高齡失智友善環境
南港車站4大單位指標優化　打造高齡失智友善環境

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台北市老年人口占比高達21.46%，已邁入超高齡社區。其中南港車站為四體共構的交通樞紐，腹地廣大猶如迷宮。台北市南港區健康服務中心今年特別與台鐵南港站、捷運南港站、國光客運南港轉運站西站及環球購物中心南港車站店合作，邀請高齡長者、失智症長者及專家學者蒐集意見，優化導引標示、無障礙扶手等措施，打造高齡失智友善場域。

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  • 捷運南港站：加大出口資訊圖主地標。
  • 台鐵南港站：於避難疏散圖加大民眾目前所在位置標示，新增貼心服務，於廁所增加扶手設施。
  • 國光客運南港轉運站西站：新增無障礙廁所引導指示。
  • 環球購物中心南港車站店：於商場重要交叉路口，更新引導指標圖，新增樓層標示及離重要地標距離等，讓長者閱讀起來更清晰明瞭、利於辨識方向。
h北市南港區健康服務中心駱貞妃主任表示，截至2023年6月底，台北市老年人口占比高達21.46%，已邁入超高齡社區，南港區達19.38%，為高齡社區。依據台灣失智症協會以內政部民國2022年12月底人口統計資料估算：台灣65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。以此估算，台北市南港區約有1,630位失智症者，然目前領有失智症身心障礙手冊僅349人，僅占21%。

失智友善四部曲「看、問、留、撥」

由此可見，失智症者多數潛藏於社區中，且失智症非正常老化，係因腦部病變退化等原因，造成大腦認知功能障礙，而影響日常生活，讓照顧者常感到無助。因此，提升社區民眾對失智症正確識能，願以友善態度提供失智症者適當的協助，運用失智友善四部曲「看、問、留、撥」技巧，以同理心、包容與尊重關懷失智長者，以營造高齡失智友善社區。

  • 看：發現異狀
  • 問：關心需求
  • 留：適當協助
  • 播：聯絡110或失智症關懷關線0800-474-580等單位
台北大眾捷運股份有限公司藍橘線運務中心主任林俊旭表示，高齡社會是不可避免的趨勢，積極推動高齡失智友善環境更是必要的。今年2月份某一晚間，南港站同仁突接獲來電表示，有家屬求助希望緊急協尋失智症長者，同仁當下運用「看、問、留、撥」等技巧，機警地於捷運站內手扶梯發現走失之失智症長者，立即回報家屬帶回失智長者。有鑒於此，北捷今年除加大出口資訊圖主地標及轉乘公車資訊標示外，捷運南港站更進一步加入高齡資源整合服務團隊，與台北市南港區健康服務中心密切合作，共同守護長者的健康與安全。

台北市南港區健康服務中心呼籲家中有長者的民眾，應鼓勵長者走入社區，增加社會互動，將有助於活躍老化，故提供高齡失智友善之交通、購物、用餐環境等，讓高齡及失智長者勇於搭乘大眾運輸系統，多與社會接觸是很重要且有意義的事。都會區交通便利的共構站，腹地廣大，充斥著各類指標、過多資訊、人來人往等原因，易造成長者或失智症者負擔和心理的恐懼。期許藉由此次活動，讓各行各業更重視高齡及失智長者服務的需求，提升大眾對失智症的認識及友善態度，消除歧視與偏見，共同營造高齡失智友善社區。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58827

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