南港車站4大單位指標優化　打造高齡失智友善環境

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- 捷運南港站：加大出口資訊圖主地標。
- 台鐵南港站：於避難疏散圖加大民眾目前所在位置標示，新增貼心服務，於廁所增加扶手設施。
- 國光客運南港轉運站西站：新增無障礙廁所引導指示。
- 環球購物中心南港車站店：於商場重要交叉路口，更新引導指標圖，新增樓層標示及離重要地標距離等，讓長者閱讀起來更清晰明瞭、利於辨識方向。
失智友善四部曲「看、問、留、撥」由此可見，失智症者多數潛藏於社區中，且失智症非正常老化，係因腦部病變退化等原因，造成大腦認知功能障礙，而影響日常生活，讓照顧者常感到無助。因此，提升社區民眾對失智症正確識能，願以友善態度提供失智症者適當的協助，運用失智友善四部曲「看、問、留、撥」技巧，以同理心、包容與尊重關懷失智長者，以營造高齡失智友善社區。
- 看：發現異狀
- 問：關心需求
- 留：適當協助
- 播：聯絡110或失智症關懷關線0800-474-580等單位
台北市南港區健康服務中心呼籲家中有長者的民眾，應鼓勵長者走入社區，增加社會互動，將有助於活躍老化，故提供高齡失智友善之交通、購物、用餐環境等，讓高齡及失智長者勇於搭乘大眾運輸系統，多與社會接觸是很重要且有意義的事。都會區交通便利的共構站，腹地廣大，充斥著各類指標、過多資訊、人來人往等原因，易造成長者或失智症者負擔和心理的恐懼。期許藉由此次活動，讓各行各業更重視高齡及失智長者服務的需求，提升大眾對失智症的認識及友善態度，消除歧視與偏見，共同營造高齡失智友善社區。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58827
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