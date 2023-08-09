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黃子佼捲性騷！孟耿如「187字手寫信」洩心聲：讓妳痛苦的是家人

黃子佼捲性騷擾案件，孟耿如「187字手寫信」洩心聲。（圖／NOWnews資料照）
黃子佼捲性騷擾案件，孟耿如「187字手寫信」洩心聲。（圖／NOWnews資料照）

記者黃雅琪/綜合報導

知名主持人黃子佼捲入性騷擾風波，自6月開始，他的老婆孟耿如受到外界高度矚目，外界也相當擔心她的身心狀況。今（9）日，她在臉書曝光親筆信：「讓妳痛苦的人，其實是妳最愛的靈魂家人。」

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▲黃子佼（中）疑請保鑣護送，稍早離開北檢。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼（中）日前赴北檢畫面。（圖／記者葉政勳攝）
孟耿如今日曝光一封手寫信，寫下：「妳是否想過？與妳有過最大衝突或曾讓妳痛苦的人，其實是妳最愛的靈魂家人。」她意有所指的說：「受你之託，此生來扮演你生命的黑天使，協助你成長？接納成了療癒和轉機的最重要的一步，卻也是最困難的一步。」

▲孟耿如手寫信吐露心聲。（圖／孟耿如臉書）
▲孟耿如手寫信吐露心聲。（圖／孟耿如臉書）
孟耿如發文，透露近日舒壓方法：「最近有更多的時間可以閱讀，開始習慣把自己喜歡的句子寫下，當遇到不順心的事情時就會拿出來翻閱。」

孟耿如坦言：「常常也會在內心問自己，想順心其實很簡單，往往的不順心都是因為自己放不下而已。」面對老公黃子佼引起的風波，她正面看待一切：「還是充滿了感激，生命總是給了我更多成長的機會。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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