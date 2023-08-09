「大漢天聲」陸軍司令部軍樂隊 在衛武營藝文中心音樂廳登場
陸軍樂隊年度成果發表會「大漢天聲」，今（9）日晚上在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，會中演奏多首氣勢磅礡、經典音樂劇及輕鬆小品，構成一場多元活潑的音樂饗宴，特別是最後一首軍歌組曲，將《鐵一般的戰士和將領》、《為陸軍當家》及《陸軍軍歌》等3首經典軍歌完成呈現，使現場觀眾充分感受到陸軍的勇氣和力量。
記者莊全成／綜合報導
音樂會由陸軍中將副司令陳忠文、中將政戰主任陳育琳、八軍團中將指揮官呂坤修，邀請國防部各級長官、備（退）役將領、駐華使節、武官、國軍官兵及民眾入場欣賞，共襄盛舉，展現國軍藝文「軟實力」，進而增進全民對國防事務的認同與支持。
此次音樂會由國內知名指揮家侯宇彪教授，指揮樂隊演出多首振奮人心的曲目，其中《寶島之音》融合臺灣各族群民謠，呈現寶島豐富多元的社會文化，呼應國軍守護家園的堅定決心。
《大漢跫音》則由政治作戰學校音樂系傑出校友雷聖凱譜寫，以原住民的天籟之聲呼應陸軍健兒的跫音主題，鋪陳訴說臺灣歷經殖民、移民、日據、光復及建設的種種歷程，並帶領現場觀眾回顧國軍堅毅不拔、團結自強的光榮血淚史。
在演奏《打字機》時，藉著輕快活潑的樂曲，軍隊隊員也起立配合樂音，演出忙碌的打字默劇，增添曲目輕鬆詼諧的氣氛；最後的《軍歌組曲》，由陸軍樂隊李錚治中士所改編，全曲氣勢磅礡，讓人從中感受到勇氣和力量，讓音樂會在慷慨與激昂的樂聲中完美謝幕。