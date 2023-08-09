女玩水染「食腦變形蟲」7天喪命！致死率達99％ 業者暫時停業
衛福部疾管署今（9）日公布國內出現俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，個案為30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，7月26日出現症狀、8月1日死亡。新北市衛生局今天晚間會同疾管署前往某室內親水設施業者稽查，並採樣水體檢驗，也請業者預防性停業進行環境清消。
記者孫唯容／綜合報導
疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於攝氏46度溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活；溫暖淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。
疾管署續指，人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。該疾病潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。
新北市衛生局晚間指出，衛生局疾病管制科、衛生稽查科今天會同疾病管制署前往這家室內親水設施採檢環境檢體與水樣檢體，並帶回檢驗以釐清感染源。衛生局也表示，依傳染病防治法規定，已要求業者預防性停業及進行環境清消，根據業者轉述，估計需要2至3天清潔消毒。
衛生局指出，待業者完成清消後，將再度前往稽查確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。