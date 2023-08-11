MLB／大谷翔平190億大約有多猛？跟鴻海印度投資一樣多
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在今年球季後可望拿到6億美元（約190億台幣）的天價合約，而美國媒體《ESPN》預測，這將是北美運動史上最大合約，一舉超越美式足球(NFL)堪薩斯城酋長隊明星四分衛Patrick Mahomes，在2020年簽下的10年4.5億美元(約143億台幣)天價合約，近期鴻海也宣布要花190億台幣在印度設廠，大谷一人的身價，就值這麼多。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平到底有什麼魅力可以拿到天價合約？除了他有機會挑戰首度打者「三冠王」身手外，過去美國職棒從未有球員史投手出身，還可以在打擊方面有這麼好成績，加上大谷成為自由球員，必定是各隊追尋目標。
美國球界人士分析，大谷預計拿到11年5億2400萬美元的大約，他的二刀流投打價值更高，可能會比即將成為自由球員的Matt Chapman還高出4倍以上，最主要他一人的成績，就可以抵2位球員。
有趣的是，日本職棒歐力士隊強投山本由伸如無意外，今年球季結束後可能會挑戰大聯盟舞台，他也被《ESPN》列入自由球員名單當中。
以大谷今年球季出賽已經達成連續2年10勝、10轟的偉大紀錄後，接下來他將成為世界最知名球星，也是身價最高的棒球員。