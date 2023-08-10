改賣「風乾蚯蚓」致富？越南房市崩盤後出現新職業　引發專家警告

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據悉，這些「職業蚯蚓捕捉師」會用2根連著電池的電針插進土裡，此時蚯蚓為了躲避電擊就會鑽出地面並被大量取得，接著他們便會將其做成「蚯蚓乾」賣給貿易商，讓貿易商賣給中國人，從中賺取利潤。此種風氣目前在當地越來越普遍，一名北江省居民表示，烘乾蚯蚓的場所在村莊隨處可見，蚯蚓在被做成乾之前需被清除內臟。雖然「職業蚯蚓捕捉師們」也坦言不知道中國人為什麼要買「蚯蚓乾」，但有利可圖且生產成本低，便加入其中。
「蚯蚓乾」每公斤約是60萬至70萬越南盾（約新台幣800元至934元），北寧省（TỉnhBac Ninh）從事蚯蚓乾製作的民眾透露，自己所在的村莊只有700戶居民，卻有高達600部電擊蚯蚓的器具，「有人還會跑去隔壁的河內市抓蚯蚓。」由於電擊蚯蚓的工具很便宜，通常只需50萬越南盾（約新台幣670元），而且能透過網購取得，讓「捕捉蚯蚓大師」成為新興職業。
香港媒體《南華早報》在2022年6月的報導中指出，乾掉的蚯蚓被稱作「地龍」，在傳統中國醫學上可以入藥，因此當時出現「中國人大量電擊蚯蚓、恐釀生態危機」的現象。如今這波電擊蚯蚓的熱潮，也延燒至越南北部，讓生態保育專家擔心會造成生態浩劫。
越南農業大學講師杜金鐘（Do Kim Chung）說：「電擊土壤不僅影響蚯蚓生存、降低土壤的鬆動程度，也會殺死許多微生物、拖累環境的養分代謝，對生態是巨大的打擊，建議政府部門禁止百姓電擊蚯蚓，以免後患無窮。」