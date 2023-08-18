未來少女／MUGEN保證日光之橙全員出道！明年赴韓國拓寬視野

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MUGEN的執行副總謝守勤（克林）跟 韓籍製作統籌Kim老師負責挑選練習生，選人條件的共識是第一個舞蹈基礎要好，或者像是Ashlee歌聲優異，另外，外型也是一個考量，克林強調，「藝人的魅力不是單單只有外貌，甄選過程會看到她們在舞台上延伸出來的魅力，最重要的是個性，我們很重視的是個性，訪談聊天時可以觀察到對方的個性、想法，我們希望找簡單、單純、純淨、目標清楚的小朋友，會將她們列入優先合作的名單」。
「顏值不一定要很高，表演時展現的綜合魅力最重要，關鍵是討論節目與目標時，對方散發出來的訊息是關鍵因素」，克林透露，MUGEN今年3月才開始組團集訓，來自不同地方的成員在短時間成為一個團，默契是一個未知數，對女團來說是一個風險，所以擁有共同目標非常重要，隨著訓練時間增加，可以看到日光之橙默契越來越好，每一集的定位越來越很清楚。
他舉歌聲取勝的Ashlee為例，儘管從未學過跳舞，一度讓公司團隊猶豫是否要讓她加入，最後評估各種條件，還是邀請她成為日光之橙的一員，「她是一個不認輸的小朋友，面對跳舞願意付出時間苦練，希望舞蹈老師不要為她把編舞改得簡單，每一集看完後，她已經不是當初想像的Ashlee，在這個過程中會不斷進化」，原本不支持她走演藝路線的媽媽，看到Ashlee表演的側拍畫面，沒想到女兒能又唱又跳，內心有很深刻的感受，竟然感動地掉下眼淚。
「9位團員都會出道，再因應不同性質的活動，劃分成舞蹈、歌唱等不同小分隊，增加操作空間，讓市場選擇變多，創造出不同音樂類型作品。」
組成女團投入訓練基礎至少需要3年，MUGEN在簽經紀約時就跟每位家長、成員溝通，理解公司未來的規劃、布局，克林表示主要說服的點，第一是參加《未來少女》作為起點、第二是公司會提供韓國方面的製作資源、第三就是明年有明確的發展計劃，鼓勵她們踏入演藝圈，也要盡力完成學業，在工作、事業雙方面並行，按部就班打造出好作品，一步步減少家長們的疑慮。
有別於其他公司還可能進行汰除，MUGEN承諾9位團員都會出道，待節目結束後會正式出道，擁有全新定位，連團名都會重新調整，再因應不同性質的表演、活動，劃分成不同成員的任務組，可能有舞蹈、歌唱不同小分隊，在公司這個品牌之下規劃不同副品牌，增加操作空間，讓市場選擇變多，創造出不同音樂類型作品，所有經濟效益再回到9個人組合。
克林認為公司的承諾會讓成員們安心，明年多數發展計劃都會在韓國發生，讓她們去海外接觸更多資源，這對女孩們來說是很吸引人的規劃，包括音樂製作、影像拍攝，都能讓成員開拓視野，「創造作品是一回事，重要的是實際去觀察別人的環境，讓她們更專業地看待自己的工作，把眼界打得更開」。
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