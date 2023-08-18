未來少女／日光之橙Xiyeon磨合期淚崩！製作人心疼：這只是起點

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「我鼓勵她這是新的開始，轉念心境就會不一樣，這個過程都是學習，我們沒有要求她從0分到100分，只要看得到進步就好。」
克林形容日光之橙成員各有特色，共同處是自我要求很高，且很有團魂，這是最特別之處，儘管團員也有內部競爭，卻願意放下顧忌協助對方，這點令他難忘，來自日本的AKB48 TEAM TP的麻由最有經驗，戰鬥力、企圖心很旺盛，經常會鼓勵團員「我們不能輸」；放棄出國留學的台大畢業生Phoebe、參加過《青春有你2》的鄭玉歆都很願意幫忙舞蹈初學者Ashlee，好強的Ashlee回家也熬夜練舞，進步非常快速。
而來自韓國的成員Xiyeon，人生首次來到台灣就得接受嚴格訓練，起初語言不通的她有點水土不服，覺得非常孤獨，克林透露，某次表演評比時有中文歌詞，大家都散在各處練習時，他發現Xiyeon獨自躲在角落哭泣，甚至猛搥自己的大腿，氣憤自己沒辦法做好，讓他嚇了一大跳，趕緊在休息空檔找她聊聊，「她覺得這是當藝人最後一次的機會，我跟她說這是新的開始，轉念心境就會不一樣，這個過程都是學習，我們沒有要求她從0分到100分，只要看得到進步就好」。
他心疼Xiyeon個性比較悶，起初因語言不同，沒辦法打開心胸好好跟團員溝通，只好鼓勵她每次評選都是過程，得失心不要太重，要學會找到對的方法進步，團員Phoebe跟Ashlee會一點韓文，建議Xiyeon主動跟團員說話，打破彼此的隔閡。最近，克林捨棄羅馬拼音，改用ㄅㄆㄇㄈ教Xiyeon學中文，已有顯著進步，Xiyeon很開心地跟克林表示，自己一個人去逛街，開口講中文順利買到帽子，讓她成就感十足。
「她們對自我要求很高，是百分之兩百投入，我每次看完表演都會感動到哭，看到她們表演的結果，就會覺得一切都有價值。」
克林認為日光之橙這團很特別，共榮共生不會斤斤計較，某次評比麻由第一個上場很緊張，表演不如自己預期，在整個評比結束後她主動舉手想要再跳一次，就整個表演評比公平性來說是不應該的，於是他換個方式協調，要求麻由詢問所有成員意見，沒想到全團都鼓勵她，願意再給她一個機會，這種很團結的風氣讓他深受感動。
每次彩排、錄影，身為總製作人的克林都會到場，觀察少女們的表現，看到團員們慢慢有所成長、進步，他幫旗下女團賣力拉票，表示「日光之橙雖是短時間集結而成的團體，但她們對自己的目標投入很多心思，對自我要求很高，我每次看完表演都會感動到哭，她們是百分之兩百投入，看到她們表演的結果，就會覺得一切都有價值，韓國老師每次來台幫忙雕舞、錄音，參加完錄影才會回去，我們用高規格的資源去協助小朋友展現好的表現，如果看了節目相信會感受到她們的努力在發酵，希望大家多多支持日光之橙」。
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