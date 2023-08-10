夏威夷野火已6死！有倖存者被迫跳海逃生 茂宜島「大面積毀壞」
美國夏威夷州近日遭遇野火襲擊，知名觀光勝地茂宜島（Maui）已有至少6人不幸死亡。夏威夷州州長格林（Josh Green）表示，拉海納鎮（town of Lahaina）的大部分地區都被摧毀，數百戶家庭流離失所。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等美媒報導，人為氣候變遷增加極端天氣事件發生的頻率和強度，創紀錄的高溫引發野火，迫使夏威夷進行人口撤離，地獄景象幾乎與今年夏天發生在希臘、西班牙、葡萄牙等歐洲地區的狀況如出一轍。野火造成茂宜島被大面積破壞，該島知名的觀光小鎮拉海納，對外交通幾乎被切斷，只剩一條高速公路仍然開放，官員表示目前還無法計算出實際損失。
公開資訊顯示，拉海納在19世紀上中葉，曾是夏威夷王國的首都，現在則是茂宜島遊客最多的地方之一，佔該島旅遊業產值的80%，有許多寶貴的歷史遺跡。
當地政府聲稱，有些人甚至被迫跳入海中逃生，以躲避鋪天蓋地的煙霧和火勢，希望美國海岸警衛隊盡快伸出援手。檀香山將派出消防小組前往茂宜島協助滅火。
1名有52年經驗的直升機駕駛員形容，從高空望去，茂宜島因野火造成的破壞情況，簡直與戰爭時期被轟炸的慘況不相上下，港口、珍貴的歷史建築都被大火吞噬，讓人心痛。