黃國昌住宅占用國有地 ！新北市府動作慢遭疑包庇 地政局回應了
新北市議員張錦豪踢近日踢爆，前立委黃國昌汐止住家面積超過合法約3倍，侵占國有地超過79平方公尺，屬「超級違建」，然負責執行拆除的新北市政府挨批動作太慢，有包庇之嫌，對此，新北市地政局經國有財產署確認後，9日晚間表示，已於8月4日發文黃國昌及其他8名占用人須30天內恢復合法使用，逾期將裁罰新台幣6萬元。
記者林莞茜／綜合報導
黃國昌汐止住家被指面積超過合法約3倍，侵占國有地超過79平方公尺，根據《三立電視》報導，國產署7月17日已發函新北市政府，要求判定黃國昌等建物是否違反國土保安或公共安全，如果情節重大，就算是既存違建，也不予申租土地，但負責執行拆除的新北市政府，如今仍為執行相關動作，遭外節質疑動作太慢，有包庇之嫌。
對此，新北市地政局9日晚間發布聲明，表示處理人民檢舉違規使用案件，都一視同仁依法、依既有標準作業流程辦理。
地政局進一步指出，收到國產署的7月17日函文後，由於資料不齊全，請國產署補正資料，並確認占用人身分及戶籍資料後，已於8月4日發文黃國昌及另外8名占用人，請其於文到30天內恢復為合法使用；若屆期未改善，將依區域計畫法裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；依照裁罰基準，將採裁罰新台幣6萬元。
地政局指出，附近一整排共9棟建物違建，新北市府已確認屬既存違建，新北市工務局違章建築拆除大隊將依權責處理。至於黃國昌住家佔用國有土地部分，後續由國產署依「國有非公用不動產被占用處理要點」處理。