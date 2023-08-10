林襄愛上小4歲馬傑森！吳宗憲震驚：啦啦隊不是不能跟球員交往？

《MOVING異能》宛如韓版復仇者聯盟　趙寅成、韓孝周主演卡司超狂

▲韓劇《MOVING異能》被譽為韓版「復仇者聯盟」，演員陣容超堅強，包含趙寅成、韓孝周、車太鉉等人。（圖 / Disney+ 提供）
▲韓劇《MOVING異能》被譽為韓版「復仇者聯盟」，演員陣容超堅強，包含趙寅成、韓孝周、車太鉉等人。（圖 / Disney+ 提供）

記者薛羽彤/綜合報導

史上最強動作韓劇《MOVING異能》由趙寅成、韓孝周、車太鉉、柳承龍、金成均等超強大卡司陣容領銜主演，不只給觀眾猶如韓版「復仇者聯盟」般星光熠熠的英雄卡司，為呈現多達20集的精彩動作戲以及超能力特效，製作團隊更網羅了來自9個國家、共60間視覺特效工作室，打造多達7000個特效鏡頭，數量是一般動作特效片的三倍之多，完全堪稱大銀幕等級的強檔韓劇，絕對是今年最不容錯過的必看韓劇。而《MOVING異能》於昨（9）日正式首播，一次上線前7集讓觀眾看個過癮！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《MOVING異能》已於昨（9）日正式首播，一次上線前7集。（圖 / Disney+ 提供）
▲《MOVING異能》已於昨（9）日正式首播，一次上線前7集。（圖 / Disney+ 提供）
《MOVING異能》講述一群潛藏在韓國社會中的超能力者，為了躲避追殺被迫隱姓埋名的生活。在最新釋出的預告中，就已出現擁有飛行能力的金斗植（趙寅成 飾）登上飛機展開救援行動，睽違近10年再度回歸小螢幕的男神趙寅成面對多場動作戲也叫苦連天：「有好幾天我都要吊鋼絲在空中演動作戲，非常辛苦，我在心裡暗自許願，下次一定要演『腳踏實地』的戲就好！」

此外，繼票房鉅作《雞不可失》後再度以炸雞店老闆之姿回歸的柳承龍則飾演擁有再生能力的張洙源，女神韓孝周飾演擁有驚人五感的李美賢，同樣身為前國家特工的他們，將各自展開一連串精彩的冒險、更有令人目不暇給的動作戲。為求帶給觀眾身歷其境的真實動作畫面，在拍攝前眾人需事先做好武術特訓，等到體能、技術都符合要件後才開始正式開拍，不論是空中救援、山難以及飛車追逐，都絕對堪稱韓國影視動作片天花板！

▲趙寅成面對多場動作戲叫苦連天。（圖 / Disney+ 提供）
▲趙寅成面對多場動作戲叫苦連天。（圖 / Disney+ 提供）
另外，通常一部動作特效大片，約莫會有2000多個特效鏡頭，不過《MOVING異能》卻一口氣拍攝了7000顆鏡頭，特效總監表示「這幾乎是3部特效片的數量」，就連曾拍過《屍戰朝鮮2》的導演朴仁濟，都坦言這是他拍過場面最盛大、特效最壯觀的特效影劇。除了特效團隊之外，更找來《魷魚遊戲》攝影團隊，其他像是美術、動作特技，都是韓國最頂尖的專業人士，他們表示「能一起參與這個項目，我們都感到非常榮幸、自豪」。

知名漫畫家姜草曾以《MOVING異能》在韓網上締造近2億觀看數，魅力席捲全球，《MOVING異能》不只講述眾多超能力者在生活中遇到的困難，架構出的驚人世界觀更使其多次被譽為「最難翻拍成影視的漫畫」，不過姜草此次親自參與《MOVING異能》的韓劇拍攝，就是要讓漫畫原汁原味被影視化。

趙寅成、韓孝周以及柳承龍在受訪時表示，《MOVING異能》除了讓人嘆為觀止的動作戲之外，「家庭」更是故事的核心，也是所有亞洲觀眾都能產生共感的劇情設定。趙寅成認為「這是一個關於家的故事，是一個關於父母、孩子以及我們所有人的故事，所有人都有可能會成為父母，這部劇會更讓你更關注身邊的家人，並且更愛他們」。韓孝周這一次與趙寅成演夫妻，兒子則由李正河主演，「我一開始與正河先在網路上聊天，然後以母子互稱」，更透露隨著劇情發展，所有演員的感情非常融洽，韓孝周更將李正河當作小孩一樣看待，「他對我來說就像家人一樣，我們在拍攝結束後，也一直稱對方是媽媽、兒子」。
 

林襄明星賽賣力應援！跳到「上衣裂開」險走光　孟潔、霖霖急救援

林襄死會了？十指交扣鮮肉球員馬傑森　官方：不回應藝人隱私

林襄愛上小4歲馬傑森！吳宗憲震驚：啦啦隊不是不能跟球員交往？

張惠妹生日！12年男友Sam首次公開閃光照　「夫妻臉」無誤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀