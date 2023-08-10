《MOVING異能》宛如韓版復仇者聯盟　趙寅成、韓孝周主演卡司超狂

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，繼票房鉅作《雞不可失》後再度以炸雞店老闆之姿回歸的柳承龍則飾演擁有再生能力的張洙源，女神韓孝周飾演擁有驚人五感的李美賢，同樣身為前國家特工的他們，將各自展開一連串精彩的冒險、更有令人目不暇給的動作戲。為求帶給觀眾身歷其境的真實動作畫面，在拍攝前眾人需事先做好武術特訓，等到體能、技術都符合要件後才開始正式開拍，不論是空中救援、山難以及飛車追逐，都絕對堪稱韓國影視動作片天花板！
另外，通常一部動作特效大片，約莫會有2000多個特效鏡頭，不過《MOVING異能》卻一口氣拍攝了7000顆鏡頭，特效總監表示「這幾乎是3部特效片的數量」，就連曾拍過《屍戰朝鮮2》的導演朴仁濟，都坦言這是他拍過場面最盛大、特效最壯觀的特效影劇。除了特效團隊之外，更找來《魷魚遊戲》攝影團隊，其他像是美術、動作特技，都是韓國最頂尖的專業人士，他們表示「能一起參與這個項目，我們都感到非常榮幸、自豪」。
知名漫畫家姜草曾以《MOVING異能》在韓網上締造近2億觀看數，魅力席捲全球，《MOVING異能》不只講述眾多超能力者在生活中遇到的困難，架構出的驚人世界觀更使其多次被譽為「最難翻拍成影視的漫畫」，不過姜草此次親自參與《MOVING異能》的韓劇拍攝，就是要讓漫畫原汁原味被影視化。
趙寅成、韓孝周以及柳承龍在受訪時表示，《MOVING異能》除了讓人嘆為觀止的動作戲之外，「家庭」更是故事的核心，也是所有亞洲觀眾都能產生共感的劇情設定。趙寅成認為「這是一個關於家的故事，是一個關於父母、孩子以及我們所有人的故事，所有人都有可能會成為父母，這部劇會更讓你更關注身邊的家人，並且更愛他們」。韓孝周這一次與趙寅成演夫妻，兒子則由李正河主演，「我一開始與正河先在網路上聊天，然後以母子互稱」，更透露隨著劇情發展，所有演員的感情非常融洽，韓孝周更將李正河當作小孩一樣看待，「他對我來說就像家人一樣，我們在拍攝結束後，也一直稱對方是媽媽、兒子」。