亞馬遜峰會聯合聲明　重申保護森林和生物多樣性

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聯合聲明指出，森林產品在已開發國家市場的優惠待遇，將是發展中國家經濟發展的重要槓桿，重申對保護森林、減少毀林和森林退化的原因、保護和重視生物多樣性，以及加強公正生態轉型的承諾。
但聯合聲明內容沒有在專家認為至關重要的問題上取得進展，例如亞馬遜地區國家建立減少生物群落森林砍伐的共同目標，承諾森林零砍伐。
儘管如此，亞馬遜環境研究所（IPAM）執行長季馬瑞斯（André Guimarães）認為，峰會激發了前所未有的倡議，由巴西國家社會經濟發展銀行（BNDES）和美洲開發銀行（IDB）帶頭承諾為企業家提供約250億美元信貸，促進該地區的私營部門成長，用可持續活動取代有害活動。
雖然巴西、玻利維亞、哥倫比亞等亞馬遜地區國家都強調，不能讓亞馬遜走到「不歸路」地步，這是迫在眉睫的威脅，將對地球造成災難性後果，但聯合聲明沒有納入關於採取實際行動防止亞馬遜達到此一臨界點的內容，例如承諾到2030年，所有成員國實現森林零砍伐及減少污染物排放的目標。
巴西氣候學家諾布瑞（Carlos Nobre）認為，亞馬遜地區國家能看清局勢的嚴重性，並接受其背後的科學理論非常正面，因這一點共識是應對氣候危機的重要一步。
亞馬遜峰會上也強調，各國就採礦等行業的可持續性開展對話的重要性，以實現聯合國設定2030年17項永續發展目標，但並未就如何實現目標進而提出明確聲明。
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在會議上也捍衛終結亞馬遜地區石油勘探，並批評部分左翼在此問題上立場。裴卓強調，地球正在發出明確信號，顯示有必要改變開發方式，並對亞馬遜盆地的勘探提出嚴厲批評。
另一方面，今年5月，巴西環保署拒絕國有石油公司Petrobrás要求在亞馬遜河口盆地鑽井，以核實是否存在石油的環境許可證申請，揭示魯拉政府內部對石油勘探見解有分歧。（編輯：張芷瑄）1120810