食腦變形蟲「死亡率達99%」 李秉穎授2招預防方式：別潛到水中！
國內相隔12年，再度出現感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里蟲死亡個案，個案曾前往室內親水設施，發病後7天死亡，引發民眾擔憂。對此，今（10）日行政院衛生福利部疾病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎分享預防方式，建議民眾不要到沒有消毒的水中玩水，也不要潛到水中，避免感染。
記者許若茵／台北報導
昨（9）日疾管署公布，一名北部30多歲女曾前往室內親水設施，7月26日發病出現頭痛、肩頸僵硬症狀，發病後7天死亡，經採檢確診為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，我國曾於2011年也有一例因接觸溫泉水感染死亡個案。
李秉穎接受廣播節目專訪食說明，個案去戲水，水裡有阿米巴寄生蟲，如果沒有加氯消毒，寄生蟲經由鼻子進入人體，有可能跑到腦部，引起腦炎腦膜炎，目前還沒有適當的方法治療，「死亡率非常高，99%以上」。
被問及該如何避免，李秉穎呼籲，不要去沒有消毒過的水中玩水，也要避免嗆到，「不過那有點困難，你永遠都不嗆到嗎？」建議要去乾淨的游泳池，或是海水，阿米巴寄生蟲主要在淡水中，他也提到別潛到水中。
「可能1000個人嗆到都沒事，可是有1個人可能嗆到，蟲就進去」，李秉穎認為，這是很罕見的病例，但以前可能有很多病例沒有被診斷出來，因為這診斷有點困難，什麼年紀的人都有可能被感染。