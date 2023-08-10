MLB／吉田正尚被「消失的棒球」嚇呆 原來小白球跑去這裡了！
美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪今（10）日主場續戰堪薩斯皇家，出現詭異的一幕，皇家Kyle Isbel擊出左外野強勁平飛球，直擊芬威球場的綠色怪物，但下一秒棒球卻突然消失了，讓鎮守左外野的日籍吉田正尚一臉困惑，最後才發現小白球的位置。
記者路皓惟/綜合報導
2局上皇家隊Kyle Isbel揮出強勁平飛球，擊中芬威「綠色怪物」的底部，第一時間吉田正尚嘗試跳起接球，但沒有接到，等他回過頭來發現球消失了，驚慌失措的在原地打轉，最後他才發現原來小白球直接打破顯示出局燈號的塑膠燈罩，球直接掉進了燈罩裡。
「我在這裡從未見過這種情況，」波士頓紅襪球評Kevin Youkilis表示，他曾在紅襪效力8年多，也從未看過這樣的狀況，「球就這麼直接進去了，我一開始以為他的臀部把球推進去，因為他一直在找球，但球就真的這麼精準的打到燈罩裡。」
隨後，吉田正尚舉起雙手，並小心翼翼地從燈具中取出棒球。由於球是直接打進燈具裡，因此Isbel這支是一支場內二壘安打，讓原本從一壘狂奔回本壘得分的Matt Duffy，必須重新回到三壘，最後皇家留下二、三壘殘壘。