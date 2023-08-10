台大應用「元宇宙」於醫療！打造數位孿生器官　完成2跨科別高難度手術

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3D列印費用高、耗時 台大研發「元宇宙平台」突破所謂的「數位孿生器官」簡單來說是運用3D立體影像技術，虛擬出與患者一模一樣的器官組織，有如虛擬世界中的孿生雙胞胎。在醫療上可以藉此作為病情解釋、術前評估、模擬、討論等輔助工具。
台大醫院外科部主任陳晉興表示，數位孿生器官可以用3D列印將一模一樣的器官組織列印出來，做成客製化的模型，在病情解釋、治療說明時可以讓患者、家屬更清楚了解，而醫師之後也可運用模型重複學習、模擬治療。
不過，陳晉興主任指出，3D列印花費昂貴（25萬）、製作耗時（7－10天），因此團隊積極尋求更好的方法，研發出「元宇宙手術模擬平台」比起3D列印更可直接運用在病情較緊急、重大、治療困難的患者，此外還有以下3優點：
- 可任意縮放比例，進行細節查看
- 可依照手術計畫需求進行各角度翻轉
- 可利用網際網路遠距直播與討論，進行跨團隊、跨科別、跨院，甚至跨國際的術前計畫評估與討論
3D技術助精準手術 1病友因此免癱瘓風險重拾鋼琴而台大醫院運用相關技術，幫助2位患者進行跨科別高難度的手術。其中一位是37歲旅居美國的唐小姐，興趣是彈鋼琴，近一年因上背疼痛、右手臂痠麻至美國醫學中心求診，檢查後診斷其右側胸壁頂端靠近肩關節處，有一顆直徑5.1公分的纖維樣瘤，腫瘤旁緊貼通往右手的鎖骨下動、靜脈及臂神經叢。
美國醫師評估其手術困難且右手癱瘓風險大，而唐小姐術後很有可能因此無法彈奏自己喜愛的鋼琴，也無法開車接送小孩，甚至無法像一般人一樣使用電腦完成工作。因此，決定回台向台大醫院外科部主任陳晉興尋求協助。
台大醫療團隊便將唐小姐的電腦斷層、核磁共振影像組合成3D立體影像、建立3D數位模型，向病人解釋病情、進行術前模擬、評估。手術時全程神經監測，保護右手功能並精準切除腫瘤未傷及神經血管，術後順利恢復、無癱瘓後遺症，還可接送小孩及彈奏鋼琴。
另一位患者則是48歲男性，罹患縱膈腔類癌，腫瘤超過10公分並包圍心臟旁的大血管及氣管，導致呼吸困難。這位患者手術不僅相當複雜、困難，而且病況危急，術前準備時間有限，3D列印難以實現，因此團隊運用最新研發的元宇宙手術模擬平台進行術前模擬，並成功進行手術挽救患者生命。
平台也有助教學傳承 元宇宙將是不可擋的未來此外，元宇宙VR手術模擬平台的運用不只有臨床，也可用於教學訓練。陳晉興主任表示，目前元宇宙VR手術模擬平台已在台大醫院微創手術中心實際架設，作為醫學生教學使用。台大醫院教學部主任盛望徽提到，平台醫學教育、醫病關係都有很大的突破。
而台灣大學資訊網路與多媒體研究所洪一平教授表示，元宇宙是不可擋的未來，元宇宙VR手術模擬平台未來可能可以運用相關技術做到觸感、力回饋，使其更加擬真，相信元宇宙創建出來並運用在醫療上能造福更多人群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58847
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