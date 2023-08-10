今明兩天留意「豪雨致災」！午後大雷雨也開轟 全台都有份
今明兩天（8月10日至8月11日）水氣增多，配合西南風，除了南台灣持續有雨勢之外，其它各地降雨的機率也都明顯提升，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，雲林以南地區受影響較大，一整天斷斷續續會有陣雨或雷雨，北部、東半部則在午後要留意局部大雷雨的出現，週末兩天（8月12日至8月13日）才會稍微趨緩，民眾務必留意最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇說明，今明兩天將是西南風降雨最明顯的時間，大陸華南上空逐漸有較強的「低氣壓」發展，讓西南風帶動更多水氣移向台灣，中南部位於迎風面，容易有一陣一陣的降雨出現，尤其是雲林以南地區受影響較大，一整天斷斷續續會有陣雨或雷雨，夜晚到清晨對流發展更為旺盛，有出現局部較大雨勢機會
吳聖宇提及，北部、東半部則是要留意白天熱對流發展帶來的雷雨，預報看起來有出現局部大雷雨的機會，雖然不像中南部那樣一整天都會下雨，但午後外出仍要多留意天氣變化的情況，熱對流雷雨發展旺盛的時候雨量「常常都很驚人，不可以掉以輕心。」目前中央氣象局也持續發布「豪雨特報」。
氣象局指出，週末兩天西南風減弱、降雨趨緩，天氣相對較穩定，各地大多是多雲到晴，高溫攝氏32至34度左右，但午後還是有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨。此外，西北太平洋目前正有蘭恩颱風和卡努颱風，對台灣皆無直接影響，但近期要飛往日韓的民眾則要特別小心。