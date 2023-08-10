美超微財測失望、輝達重挫4.7% 台股AI成重災區跌停倒一片
美國CPI公布前夕，美超微財測不如預期，再加上輝達昨（9）日重挫4.7%，讓美股四大指數也跟著黑，今（10）日台北股市也不好過，早盤跌勢擴大，一度跌240點，下殺來到16625點。AI概念股倒一片，技嘉、奇鋐、勤誠慘跌停，廣達也幾近跌停，緯穎、華碩、緯創、光寶科、英業達則跌5到6%。
記者許家禎／台北報導
市場等待即將出爐的消費物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據，不過，輝達重挫近5%，美股四大指數也跟跌。其中，美股道瓊指數下跌191.13點，或0.54%，收35123.36點；那斯達克指數下跌162.31點，或1.17%，收13722.02點；標普500指數下跌31.67點，或0.7%，收4467.71點；費城半導體指數下跌68.9點，或1.87%，收3610.47點。
受到美股影響，台北股市今日也綠油油，早盤一度跌240點，下殺來到16625點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌3元，來到552元。聯電小跌，世界先進跌2%多、力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、旺宏皆走跌，南亞科、友達、群創、和碩、日月光、台達電跌1到3%多。
由於美超微財測不如華爾街預期，再加上輝達昨日股價也重挫4.7%，收在425.54美元，市場擔憂AI後市恐未如想像中樂觀，使台股盤面焦點AI概念股也一片綠油油，早盤技嘉、奇鋐、勤誠慘跌停，AI指標股廣達也跌9%，幾近跌停。另外，緯穎、台光電、雙鴻、金像電、凌群跌6到7%，華碩、緯創、光寶科、建準、英業達跌5到6%。