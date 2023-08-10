白宮收緊限制之際！中國網路巨頭 狂砸逾1500億台幣買輝達晶片
美國總統拜登（Joe Biden）9日剛簽署行政命令，限制美國企業與個人，投資中國部分敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智慧，以防止中國再運用美國資金從事軍事升級與創新。有外媒報導稱，在美國政府持續收緊限制之際，中國多間網路大公司也正在砸大錢採購輝達（Nvidia）的AI晶片。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《金融時報》等外媒報導，多位知情人士透露，中國的網路巨頭，如百度、TikTok母公司字節跳動、騰訊、阿里巴巴等，正在爭相採購高性能的輝達晶片，將對建構生成式人工智能系統，起到至關重要的作用，訂單總金額據悉高達50億美元，約10萬顆的A800 GPU晶片，預計將在2023至2024年交付。
隨著過去一年有關人工智能的話題越來越熱門，輝達的GPU儼然成為炙手可熱的產品，能夠為大型語言人工智能模型的開發，提供關鍵運算能力。
美國2022年已下令輝達，停止出口最先進的A100晶片至中國，導致中企只能購買較弱的A800晶片，而因為擔心最終會連A800也被禁止出口，因此決定先購買大量庫存。
拜登政府去年10月才發布新法令，加強打擊中國的半導體產業，同時還向自家晶片的研發與製造，投入數十億美元補貼。拜登9日又剛簽署新命令，將嚴格禁止美國對中國敏感技術的部份投資，並要求有關單位，也針對其他科技領域的資金情況進行通知。
截至發稿時間為止，百度、字節跳動、騰訊、阿里巴巴均拒絕置評。輝達則透過聲明表示，網路公司和雲端服務提供商，每年都會在數據組件上，投資數十億美元，而且通常會提前幾個月就下訂單，未正面回應外界有關中企搶購及囤積晶片的疑問。