「北海潮與火」後天起開跑 快門拍美照閃亮北海岸夜空拿好禮
今年暑假的「北海夜金閃閃－北海潮與火」系列活動將在後天起開跑，內容除了有「潮火共生」光影饗宴展覽、「即將成真火舞團」劇場展演、青農火BBQ派對、浪潮市集、青農好食體驗，也邀請愛攝影的同好們分享好的作品與交流，規劃攝影貼文線上活動，有機會可以得到限量「潮聚玩攻略」超值包，享受夏日北海岸夜晚潮與火的感官極致體驗。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府綠美化環境景觀處表示，3年活動下來活動累積了眾多人氣與好評，成為不少網紅、網美分享IG美照與FB打卡點，為讓更多愛攝影的同好們分享好的作品與交流，今年也首度規劃攝影貼文線上活動，活動期間（8∕12至9∕3）可將自行拍攝與活動有關的精美照片，主題從火舞表演、各組藝術作品、活動夜景光環境、浪潮市集到體驗活動成果分享等，內容不限上傳至新北市政府綠美化環境景觀處「賞花快報」活動FB粉專區PO照及tag2位好友，活動結束將後抽出10位幸運得主，提供活動限量的「潮聚玩攻略」超值包，內容包含北海薯蠟筆、地瓜爆米花、墨西哥籍Lua Rivera老師文創品「Wave」、青農農特產品及溫泉旅宿業者及美術館等商家超值優惠，豐富的展演活動，歡迎大家前往遊賞，發現北海岸之美。
2023北海潮與火系列活動共計包含有《潮火共生》展覽，於金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園與萬里區新落成啟用的大鵬足湯公園，展出總計5組藝術作品，搭配夜間點燈與光環境營造下，更顯迷人與神祕感；另外還有大家所熟知的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》火舞演出，以秀帶出本次活動主軸，精彩可期。
活動還有首度登場的青農火BBQ派對、浪潮市集與「潮8-新北特有種」在地青農分享會-五感體驗活動現場Live演唱與活動限定「潮聚玩攻略」超值包限量開賣等，眾多豐富的新亮點與新創意，以及各項相關資訊，均可上「2023北海夜金閃閃－北海潮與火」活動官網點閱瀏覽。